***GRM* *ISKPL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRM******ISKPL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ISKPL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. paylarının halka arzında payların en az %5'ini satın alan yatırımcı bulunmamaktadır.Saygılarımızla,Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya UnvanıSatın Alınan Nominal Tutar (TL)Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)Faaliyet KonusuFaaliyet Gösterdiği ÜlkeSermaye Piyasası Aracının Alım Amacı% 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904445BIST