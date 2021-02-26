***GRM* *ISKPL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 18:16
***GRM******ISKPL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ISKPL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. paylarının halka arzı kapsamında verilen geri alım teşvikine ilişkin duyuru ve katılım formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913414
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
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|Önceki Kapanış
|: 1.488
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1.480
En Düşük
1.443
18:057,4758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
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|Açılış
|: 7,4050
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|Önceki Kapanış
|: 7,2300
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7,4854
En Düşük
7,3038
18:059,0675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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|Değişim
|: -0,17%
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|Açılış
|: 417,82
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|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.106.866
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.565.949
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.381
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.747.963
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.282.230
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.755.238
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.026.975
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.801.918
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|461.610
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.484.752.224
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.931.147.308
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.848.902.921
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.294.185.360
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.105.176.155
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|918.371.631
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|471.029.807
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.294.185.360
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.931.147.308
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|868.475.150
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4688
|7,4758
|% 1,67
|
|Euro
|9,0557
|9,0675
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,3166
|10,3683
|% 0,47
|
|Frank
|8,1707
|8,2199
|% 1,10
|
|Riyal
|1,9763
|1,9862
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-36,91
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,13
|
|B. Petrol
|65,18
|65,18
|-0,94
|