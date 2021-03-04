***GRM* *ISKPL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRM******ISKPL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ISKPL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. paylarının halka arzı kapsamında verilen geri alım teşvikine ilişkin başvuru süresi 3 Mart 2021'de dolmuştur. Başvuru süresi içerisinde başvuru olmamıştır dolayısıyla "Nihai Geri Alım Oranı" sıfır olarak belirlenmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915095BIST