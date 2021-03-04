***GRM* *ISKPL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2021 14:36
***GRM******ISKPL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ISKPL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. paylarının halka arzı kapsamında verilen geri alım teşvikine ilişkin başvuru süresi 3 Mart 2021'de dolmuştur. Başvuru süresi içerisinde başvuru olmamıştır dolayısıyla "Nihai Geri Alım Oranı" sıfır olarak belirlenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915095
BIST
15:531.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,18
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.539
En Düşük
1.523
15:537,4390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0065
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
15:538,9650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0215
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9368
15:53411,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,46
|Açılış
|: 411,01
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler15:51
|DYOBY
|16,72
|153.342.547
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.121.431
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|270.357.769
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|12.438.478
|% 9,99
|
|INDES
|30,48
|10.741.000
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|26.630.119
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|BALAT
|8,40
|581.262
|% -8,50
|
|THYAO
|14,97
|1.955.898.830
|% 0,34
|
|PETKM
|5,85
|1.111.352.327
|% 2,09
|
|SISE
|7,71
|1.006.814.263
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,29
|936.889.368
|% 3,26
|
|PGSUS
|92,55
|744.905.380
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,46
|684.567.233
|% 1,23
|
|PETKM
|5,85
|1.111.352.327
|% 2,09
|
|DOHOL
|3,35
|504.885.955
|% 0,90
|
|SISE
|7,71
|1.006.814.263
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,29
|936.889.368
|% 3,26
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4309
|7,4372
|% -0,11
|
|Euro
|8,9554
|8,9648
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,3367
|10,3885
|% -0,22
|
|Frank
|8,0164
|8,0647
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% -0,15
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|8,29
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.775
|20,00
|
|Tam
|2.718
|2.789
|17,86
|
|Yarım
|1.314
|1.349
|8,64
|
|Çeyrek
|659
|675
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|0,09
|
Seans Raporu
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