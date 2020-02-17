***GRM* *MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRM******MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MRSHL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2020 22.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkzo Nobel Coatings International B.V.' nin ilettiği, aracılığımızla gerçekleşen Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. paylarının gönüllü pay alım teklifi işlemine ilişkin yazıyı ekte dikkatinize sunarız. Ek olarak pay alım teklifi fiyatının, 1 TL nominal değerli pay için, 53 TL olarak güncellendiği talep formunu da ekte dikkatinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819744BIST