***GRM* *MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRM******MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MRSHL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkzo Nobel Coatings International B.V.'nin 24 Ocak -5 Mart 2020 tarihleri arasında Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. payları için gerçekleştirmiş olduğu gönüllü pay alım teklifi işlemi sonucunda, Akzo Nobel Coatings International B.V. 66 yatırımcıdan 471.950,68 TL nominal değerli pay alarak hissedarlık oranını 4.72%'e çıkarmıştır. Bu halde Akzo Nobel Coatings International B.V.'nin doğrudan ve dolaylı olarak Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.'de sahip olduğu pay oranı %92,97'e ulaşmıştır. Pay alım teklifi süreci sonunda Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.'nin yönetiminin kontrolünde herhangi bir değişiklik olmamıştır, ortaklık yapısına ilişkin bilgiler ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824885BIST