***GRM* *MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2020 15:04
***GRM******MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MRSHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akzo Nobel Coatings International B.V.'nin 24 Ocak -5 Mart 2020 tarihleri arasında Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. payları için gerçekleştirmiş olduğu gönüllü pay alım teklifi işlemi sonucunda, Akzo Nobel Coatings International B.V. 66 yatırımcıdan 471.950,68 TL nominal değerli pay alarak hissedarlık oranını 4.72%'e çıkarmıştır. Bu halde Akzo Nobel Coatings International B.V.'nin doğrudan ve dolaylı olarak Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.'de sahip olduğu pay oranı %92,97'e ulaşmıştır. Pay alım teklifi süreci sonunda Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.'nin yönetiminin kontrolünde herhangi bir değişiklik olmamıştır, ortaklık yapısına ilişkin bilgiler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824885
BIST
14:56109.567
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -2.247,87
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
14:566,0878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0258
|Açılış
|: 6,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
14:566,8949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9078
En Düşük
6,8333
14:56329,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,95
|Açılış
|: 329,95
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,18
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.298.806
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.411.051
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,50
|14.516.690
|% 13,40
|
|VAKKO
|6,19
|126.500.162
|% 11,93
|
|ARMDA
|20,80
|1.105.486
|% 7,22
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|OSMEN
|6,05
|3.988
|% -9,70
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DOCO
|476,40
|1.191.430
|% -7,50
|
|THYAO
|11,23
|796.870.445
|% -4,10
|
|ASELS
|29,72
|483.413.333
|% -1,85
|
|EREGL
|8,95
|338.961.023
|% 2,29
|
|GARAN
|10,02
|306.814.008
|% -2,72
|
|YKBNK
|2,43
|225.256.117
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|225.256.117
|% -3,95
|
|ODAS
|2,08
|184.871.326
|% -2,80
|
|KARSN
|1,87
|157.011.004
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,45
|118.470.821
|% -1,36
|
|THYAO
|11,23
|796.870.445
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9024
|7,9420
|% 0,01
|
|Frank
|6,4809
|6,5200
|% 0,69
|
|Riyal
|1,6173
|1,6254
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|12,30
|
|Altın Gr.
|330
|330
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.217
|31,00
|
|Tam
|2.172
|2.226
|28,73
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|13,89
|
|Çeyrek
|527
|539
|6,95
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|47,77
|47,77
|-2,22
|