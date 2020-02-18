***GRM* *MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***GRM******MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler [MRSHL]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2020 22.01.2020 17.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıMarshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiAkzo Nobel Coatings International B.V.Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)53Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuGARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi24/01/2020Başlangıç Saati08:45Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi05/03/2020Bitiş Saati17:00AçıklamalarAkzo Nobel Coatings International B.V.'nin ilettiği, aracılığımızla gerçekleşen Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. paylarının gönüllü pay alım teklifi işlemine ilişkin yazıyı ekte dikkatinize sunarız. Ek olarak pay alım teklifi fiyatının, 1 TL nominal değerli pay için, 53 TL olarak güncellendiği talep formunu da ekte dikkatinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819835BIST