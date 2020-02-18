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***GRM* *MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

18.02.2020 13:04
GÜNCEL HABERLER



***GRM******MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )

İlgili Şirketler [MRSHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2020 22.01.2020 17.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Akzo Nobel Coatings International B.V.
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
53
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
24/01/2020
Başlangıç Saati
08:45
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
05/03/2020
Bitiş Saati
17:00
Açıklamalar

Akzo Nobel Coatings International B.V.'nin ilettiği, aracılığımızla gerçekleşen Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. paylarının gönüllü pay alım teklifi işlemine ilişkin yazıyı ekte dikkatinize sunarız. Ek olarak pay alım teklifi fiyatının, 1 TL nominal değerli pay için, 53 TL olarak güncellendiği talep formunu da ekte dikkatinize sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819835


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YKGYO 4,09 182.160.583 % 12,98  
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