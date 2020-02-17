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***GRM* *MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

17.02.2020 17:25
GÜNCEL HABERLER



***GRM******MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MRSHL

İşlem Türü Gönüllü Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Akzo Nobel Coatings International B.V.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 656042
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 24.01.2020
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 08:45
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 20.02.2020
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
MRSHL, TRAMRSHL91E9 Hamiline Değil - 40

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
MRSHL, TRAMRSHL91E9 24.01.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 27.01.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 28.01.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 29.01.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 30.01.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 31.01.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 03.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 04.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 05.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 06.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 07.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 10.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 11.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 12.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 13.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 14.02.2020 0 0 70 2.800 1
MRSHL, TRAMRSHL91E9 17.02.2020 0 0 0 0 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli ve 29833736-110.05.05-E.745 sayılı yazısı ile verdiği izin çerçevesinde, Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. 'nin diğer ortaklarının sahip oldukları payların, Akzo Nobel Coatings International B.V. tarafından satın alınması için Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla yapılan gönüllü pay alım teklifi fiyatı her bir pay için 0,40 TL (Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 1 TL nominal değerli standart işlem birimi karşılığı olan her 100 adet pay için 40 TL) olarak belirlenmiştir. Pay alım teklifi işleminin 24.01.2020 tarihi itibariyle neticesini Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Tebliği'nin 10'uncu maddesi uyarınca bilgilerinize arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819573


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