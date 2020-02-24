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***GRM* *MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

24.02.2020 17:07
GÜNCEL HABERLER


0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 28.01.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 29.01.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 30.01.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 31.01.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 03.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 04.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 05.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 06.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 07.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 10.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 11.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 12.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 13.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 14.02.2020 0 0 70 2.800 1
MRSHL, TRAMRSHL91E9 17.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 18.02.2020 0 0 286.707,689 15.195.507,52 1
MRSHL, TRAMRSHL91E9 19.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 20.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 21.02.2020 0 0 0 0 0
MRSHL, TRAMRSHL91E9 24.02.2020 0 0 0 0 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli ve 29833736-110.05.05-E.745 sayılı yazısı ile verdiği izin çerçevesinde, Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. 'nin diğer ortaklarının sahip oldukları payların, Akzo Nobel Coatings International B.V. tarafından satın alınması için Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla yapılan gönüllü pay alım teklifi fiyatı her bir pay için 0,53 TL (Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 1 TL nominal değerli standart işlem birimi karşılığı olan her 100 adet pay için 53 TL) olarak güncellenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821171


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Cumhuriyet 2.202 2.235 69,00  
Tam 2.198 2.253 71,02  
Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
Gümüş.Ons 18,63 18,67 0,01  
Gümüş Gr. 3,66 3,67 0,04  
B. Petrol 55,66 55,66 -2,28  
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