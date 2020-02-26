***GRM* *MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
26.02.2020 17:29
***GRM******MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MRSHL
İşlem Türü Gönüllü Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Akzo Nobel Coatings International B.V.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 656042
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 24.01.2020
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 08:45
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
17:55115.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 813,71
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
17:556,1602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
17:556,6917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
17:55323,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,51
|Açılış
|: 323,53
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.100
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.442.620
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.082.164
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|EKIZ
|1,13
|64.456
|% 9,71
|
|SNPAM
|6,34
|11.771.198
|% -11,20
|
|YBTAS
|5.210,90
|334.337
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|247.521
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|35.020
|% -6,46
|
|UFUK
|4,11
|86.123
|% -6,38
|
|THYAO
|13,23
|2.447.030.264
|% -1,85
|
|ASELS
|28,92
|2.345.415.962
|% -0,75
|
|GARAN
|10,64
|675.329.959
|% -0,19
|
|KRDMD
|2,92
|548.097.680
|% 3,55
|
|ODAS
|2,18
|442.757.693
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|442.757.693
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|548.097.680
|% 3,55
|
|THYAO
|13,23
|2.447.030.264
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,33
|226.978.874
|% 1,53
|
|KARSN
|1,96
|258.615.587
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9403
|7,9801
|% -0,26
|
|Frank
|6,2782
|6,3160
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6365
|1,6447
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|5,86
|
|Altın Gr.
|322
|322
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,11
|54,11
|-0,15
|
Seans Raporu
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YKGYO, LIDFA, PEGYO, INDES
-
17:59
BRYAT, DOKTA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
RYSAS, KLNMA, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 166 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem