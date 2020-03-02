***GRM* *MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***GRM******MRSHL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MRSHLİşlem Türü Gönüllü Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Akzo Nobel Coatings International B.V.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 656042Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 24.01.2020Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 08:45Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 05.03.2020Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıMRSHL, TRAMRSHL91E9 Hamiline Değil - 53Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıMRSHL, TRAMRSHL91E9 24.01.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 27.01.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 28.01.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 29.01.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 30.01.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 31.01.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 03.02.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 04.02.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 05.02.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 06.02.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 07.02.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 10.02.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 11.02.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 12.02.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 13.02.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 14.02.2020 0 0 70 2.800 1MRSHL, TRAMRSHL91E9 17.02.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 18.02.2020 0 0 286.707,689 15.195.507,52 1MRSHL, TRAMRSHL91E9 19.02.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 20.02.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 21.02.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 24.02.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 25.02.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 26.02.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 27.02.2020 0 0 0 0 0MRSHL, TRAMRSHL91E9 28.02.2020 0 0 2.525 133.825 2MRSHL, TRAMRSHL91E9 02.03.2020 0 0 5.000 265.000 1Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli ve 29833736-110.05.05-E.745 sayılı yazısı ile verdiği izin çerçevesinde, Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. 'nin diğer ortaklarının sahip oldukları payların, Akzo Nobel Coatings International B.V. tarafından satın alınması için Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla yapılan gönüllü pay alım teklifi fiyatı her bir pay için 0,53 TL (Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 1 TL nominal değerli standart işlem birimi karşılığı olan her 100 adet pay için 53 TL) olarak güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823386BIST