***GRM* *NATEN* *ESEN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***GRM******NATEN******ESEN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [NATEN, ESEN]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin (Şirket) sahip olduğu Şirket sermayesinin %1,4625 'ine tekabül gelen 935.978 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 81,00 TL fiyatla Alıcı Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'ne Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Satılacak toplamda 935.978 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".Söz konusu işlemde beher pay bedeli, başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenmiştir.Satış işleminin 30.12.2022 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (28.12.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090631BIST