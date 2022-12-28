***GRM* *NATEN* *ESEN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
28.12.2022 15:24
***GRM******NATEN******ESEN*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [NATEN, ESEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin (Şirket) sahip olduğu Şirket sermayesinin %1,4625 'ine tekabül gelen 935.978 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 81,00 TL fiyatla Alıcı Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'ne Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satılacak toplamda 935.978 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
Söz konusu işlemde beher pay bedeli, başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenmiştir.
Satış işleminin 30.12.2022 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (28.12.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090631
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0547
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,9171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0304
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.088,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.088,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.081,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7104
|18,7256
|% 0,29
|
|Euro
|19,8988
|19,9171
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,4916
|22,6044
|% 0,46
|
|Frank
|20,1306
|20,2519
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9633
|4,9882
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-5,29
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.334
|7.396
|-3,00
|
|Yarım
|3.551
|3.621
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.810
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|-0,21
|
|B. Petrol
|83,42
|83,42
|-1,26
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BARMA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 840, 374 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TCELL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SASA, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 13 kaybederek (% -2.46 ) 4, 681
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, TERA, VKING, COSMO