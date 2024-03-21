***GRM* *OFSYM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
21.03.2024 15:29
***GRM******OFSYM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 no.'lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Ofis Ye Gıda Sanayi Ticaret
A.Ş.'nin
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261025
BIST
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16:229.145
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 190,02
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.020
En Yüksek
9.151
16:2231,9866
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,3848
|Açılış
|: 32,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
31,8776
16:2235,0006
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,3826
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
34,8739
16:222.267,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,91
|Açılış
|: 2.267,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.261,80
BIST En Aktif Hisseler16:22
|RODRG
|99,00
|23.935.052
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
|
|RYSAS
|35,22
|30.120.156
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
|
|FMIZP
|339,25
|183.102.363
|% 9,97
|
|PEKGY
|17,42
|403.620.180
|% -9,97
|
|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
|
|AKYHO
|6,34
|181.694.560
|% -9,94
|
|BEGYO
|4,76
|1.207.573.233
|% -9,68
|
|DERHL
|10,58
|190.179.219
|% -9,18
|
|THYAO
|284,00
|12.770.444.160
|% 2,07
|
|YKBNK
|25,82
|8.040.119.627
|% 5,82
|
|AKBNK
|45,16
|7.168.476.776
|% 5,91
|
|ISCTR
|11,19
|5.225.483.103
|% 4,29
|
|EREGL
|44,08
|4.557.354.863
|% 0,69
|
|ISCTR
|11,19
|5.225.483.103
|% 4,29
|
|YKBNK
|25,82
|8.040.119.627
|% 5,82
|
|BEGYO
|4,76
|1.207.573.233
|% -9,68
|
|EKGYO
|10,53
|2.649.256.094
|% -2,23
|
|ZOREN
|5,50
|1.093.406.445
|% -1,79
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9771
|31,9866
|% -1,19
|
|Euro
|34,9596
|35,0006
|% -1,08
|
|Sterlin
|41,5268
|41,7350
|% -1,78
|
|Frank
|36,4011
|36,5836
|% -2,38
|
|Riyal
|8,7053
|8,7489
|% -1,27
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,25
|25,28
|% 0,66
|
|Platin
|915,71
|916,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,48
|1.025,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,75
|85,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.199,02
|2.199,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:22
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16:36ULKER
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, EKGYO