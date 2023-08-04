***GRM* *OFSYM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GRM******OFSYM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [OFSYM]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOfis Yem Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Paylarının Halka Arzına İlişkin Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181121BIST