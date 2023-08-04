***GRM* *OFSYM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GRM******OFSYM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [OFSYM]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOfis Yem Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Paylarının Halka Arzına İlişkin Gayrimenkul Değerleme Raporu (SPK-2022-40)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181126BIST