***GRM* *OFSYM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
07.08.2023 09:51
***GRM******OFSYM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [OFSYM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi paylarının halka arzına ilişkin bağımsız hukukçu raporunun ekleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181252
BIST
'
11:597.449
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 48,51
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
11:5927,0017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0877
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
11:5929,6582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0084
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
11:591.680,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,70
|Açılış
|: 1.680,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler11:59
|MIPAZ
|28,60
|19.315.669
|% 10,00
|
|LUKSK
|64,95
|24.711.261
|% 9,99
|
|GLBMD
|24,88
|4.850.505
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.270.338
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|168.894.001
|% -9,96
|
|ATAKP
|63,30
|552.094.400
|% -6,91
|
|FZLGY
|13,59
|502.393.577
|% -6,85
|
|EDIP
|14,52
|9.592.754
|% -6,68
|
|THYAO
|263,90
|7.732.067.919
|% 6,07
|
|KLSER
|52,25
|3.074.162.989
|% 7,38
|
|SASA
|60,00
|2.745.178.360
|% -6,10
|
|SISE
|53,45
|2.203.292.521
|% -2,55
|
|EKGYO
|9,07
|1.961.164.416
|% 2,37
|
|EKGYO
|9,07
|1.961.164.416
|% 2,37
|
|YKBNK
|14,44
|1.011.680.754
|% -0,14
|
|KLSER
|52,25
|3.074.162.989
|% 7,38
|
|ISCTR
|15,97
|907.502.768
|% -0,56
|
|ZOREN
|4,24
|237.844.409
|% -1,17
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9962
|27,0017
|% 0,33
|
|Euro
|29,6441
|29,6582
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,2685
|34,4404
|% 0,16
|
|Frank
|30,7127
|30,8977
|% -0,04
|
|Riyal
|7,1761
|7,2121
|% 0,33
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,78
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|11.249
|11.419
|0,00
|
|Tam
|10.964
|11.037
|-67,00
|
|Yarım
|5.486
|5.544
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.772
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,36
|-0,10
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|-0,63
|
Seans Raporu
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