***GRM* *OFSYM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***GRM******OFSYM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [OFSYM]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarOfis Yem Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi halka arzına ilişin olarak 04.08.2023 tarihinde yayınlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda Şirket'in internet adresinde, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin internet adresinde ve KAP'ta yayınlanma tarihi bölümünün doldurulması sebebiyle ilgili duyuru ekte tekrar yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181253BIST