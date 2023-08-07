***GRM* *OFSYM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
07.08.2023 09:52
***GRM******OFSYM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [OFSYM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi halka arzına ilişin olarak 04.08.2023 tarihinde yayınlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda Şirket'in internet adresinde, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin internet adresinde ve KAP'ta yayınlanma tarihi bölümünün doldurulması sebebiyle ilgili duyuru ekte tekrar yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181253
BIST
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11:597.449
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 48,51
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
11:5927,0017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0877
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
11:5929,6582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0084
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
11:591.680,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,70
|Açılış
|: 1.680,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler11:57
|MIPAZ
|28,60
|18.778.847
|% 10,00
|
|LUKSK
|64,95
|24.660.795
|% 9,99
|
|GLBMD
|24,88
|4.850.256
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.270.338
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|168.062.648
|% -9,96
|
|ATAKP
|63,25
|541.870.150
|% -6,99
|
|EDIP
|14,52
|9.592.754
|% -6,68
|
|FZLGY
|13,62
|485.711.464
|% -6,65
|
|THYAO
|264,50
|7.649.297.953
|% 6,31
|
|KLSER
|51,90
|2.970.665.958
|% 6,66
|
|SASA
|60,05
|2.712.940.978
|% -6,03
|
|SISE
|53,50
|2.181.673.180
|% -2,46
|
|EKGYO
|9,06
|1.935.239.802
|% 2,26
|
|EKGYO
|9,06
|1.935.239.802
|% 2,26
|
|YKBNK
|14,43
|994.493.486
|% -0,21
|
|KLSER
|51,90
|2.970.665.958
|% 6,66
|
|ISCTR
|15,95
|897.566.476
|% -0,68
|
|ZOREN
|4,23
|235.310.356
|% -1,40
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9928
|26,9998
|% 0,32
|
|Euro
|29,6518
|29,6680
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,2646
|34,4365
|% 0,15
|
|Frank
|30,7022
|30,8871
|% -0,08
|
|Riyal
|7,1752
|7,2112
|% 0,31
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-6,54
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|11.249
|11.419
|0,00
|
|Tam
|10.963
|11.036
|-68,00
|
|Yarım
|5.486
|5.543
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.772
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,92
|85,92
|-0,32
|