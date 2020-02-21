***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:07
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820708
BIST
10:07114.484
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -1.158,02
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.179
En Düşük
114.453
10:076,1106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1113
En Düşük
6,0869
10:076,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5988
En Düşük
6,5655
10:07320,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,77
|Açılış
|: 320,49
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
320,74
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,27
|2.001.232
|% 10,19
|
|SRVGY
|13,00
|41.605
|% 8,33
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|MRDIN
|5,54
|13.852.384
|% 7,36
|
|TSPOR
|5,09
|16.675.003
|% -18,30
|
|IZMDC
|9,39
|52.962
|% -14,09
|
|GSRAY
|2,70
|8.316.077
|% -13,46
|
|DITAS
|10,16
|18.144
|% -12,86
|
|LIDFA
|3,68
|29.785
|% -11,11
|
|THYAO
|14,18
|83.839.706
|% -1,32
|
|ASELS
|28,16
|55.113.594
|% -0,71
|
|KRDMD
|2,66
|43.238.241
|% -1,85
|
|ODAS
|2,03
|25.461.695
|% -0,98
|
|PETKM
|3,89
|21.400.463
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,66
|43.238.241
|% -1,85
|
|ODAS
|2,03
|25.461.695
|% -0,98
|
|CEMAS
|1,19
|12.630.775
|% -3,25
|
|IHLGM
|1,15
|11.201.473
|% -2,54
|
|EKGYO
|1,50
|10.726.361
|% -1,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8519
|7,8913
|% 0,21
|
|Frank
|6,1883
|6,2255
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6239
|1,6320
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|12,58
|
|Altın Gr.
|320
|320
|2,75
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,54
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,64
|0,04
|
|B. Petrol
|58,74
|58,74
|-0,57
|
Seans Raporu
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10:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1111, 23 kaybederek (% -0.80 ) 137, 696
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10:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi USAS, KRDMD, ODAS
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10:21
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, TSPOR, IZMDC
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10:21
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, RALYH, ISATR
-
10:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, KRDMD