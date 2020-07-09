***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 12:45
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858190
BIST
14:01119.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 396,32
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
14:016,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
14:017,7839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
14:01399,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,49
|Açılış
|: 399,41
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.916.756
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.056.308
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.783.285
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|20.727.014
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|10.502.654
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.257.398
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|70.038.157
|% -9,93
|
|EMNIS
|3,48
|39.613
|% -9,61
|
|MRGYO
|2,44
|16.801.541
|% -9,29
|
|IZFAS
|2,68
|809.320
|% -7,59
|
|SISE
|6,69
|2.493.527.387
|% 5,02
|
|THYAO
|11,78
|1.309.594.774
|% 4,16
|
|TRKCM
|4,72
|945.194.807
|% 9,51
|
|EKGYO
|2,27
|837.840.891
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,26
|630.871.428
|% -0,31
|
|SISE
|6,69
|2.493.527.387
|% 5,02
|
|EKGYO
|2,27
|837.840.891
|% -0,44
|
|TRKCM
|4,72
|945.194.807
|% 9,51
|
|KRDMD
|3,26
|630.871.428
|% -0,31
|
|ZOREN
|2,68
|381.439.813
|% -3,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6525
|8,6959
|% 0,34
|
|Frank
|7,2848
|7,3287
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8251
|1,8343
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|0,27
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.613
|7,80
|
|Tam
|2.669
|2.681
|8,00
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|3,90
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,44
|43,44
|0,14
|