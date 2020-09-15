***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 10:49
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875066
BIST
10:481.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,51
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:487,4931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:488,9069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0193
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:48472,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,69
|Açılış
|: 472,36
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:45
|CRFSA
|12,32
|3.233.581
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|833.537
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|40.967.709
|% -9,99
|
|LKMNH
|11,66
|48.818.926
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,95
|18.232.157
|% -9,67
|
|BJKAS
|3,37
|17.337.925
|% -8,92
|
|KRDMD
|3,13
|455.709.225
|% -0,63
|
|SISE
|6,41
|198.076.659
|% -0,31
|
|VAKKO
|6,20
|91.721.031
|% 0,16
|
|BIMAS
|71,35
|79.339.051
|% 1,49
|
|PETUN
|23,20
|78.344.586
|% 7,61
|
|KRDMD
|3,13
|455.709.225
|% -0,63
|
|SKBNK
|1,47
|73.656.295
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,07
|51.980.231
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,84
|69.269.575
|% 0,55
|
|SISE
|6,41
|198.076.659
|% -0,31
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4908
|7,4935
|% 0,12
|
|Euro
|8,9014
|8,9050
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,6012
|9,6493
|% 0,19
|
|Frank
|8,2243
|8,2739
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9901
|2,0000
|% 0,05
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|5,72
|
|Altın Gr.
|472
|473
|1,77
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|39,42
|39,42
|-0,19
|
Seans Raporu
10:45
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-
10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 67 artarak (% 0.46 ) 1, 247
-
10:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, GUSGR, MRDIN
-
10:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, KRDMD, MRDIN
-
10:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 2, 516.00 milyon TL de
-
10:56KONYA
Yüzde 7.56 oranında artışla 517.90 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 000 adet işlem