***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2020 10:05
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885312
BIST
13:261.141
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 29,07
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
13:268,3881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0425
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:269,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0997
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:26508,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,43
|Açılış
|: 508,72
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:26
|KARTN
|1.994,00
|8.797.528
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,61
|2.189.493.779
|% 2,35
|
|ASELS
|17,86
|889.235.250
|% 6,63
|
|THYAO
|9,82
|817.370.288
|% 8,87
|
|GARAN
|6,72
|706.990.374
|% 1,82
|
|SISE
|6,31
|627.245.915
|% 2,94
|
|TSKB
|2,61
|2.189.493.779
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,28
|580.797.173
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,74
|255.621.088
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,85
|236.438.113
|% 2,21
|
|GARAN
|6,72
|706.990.374
|% 1,82
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3844
|8,3881
|% 0,51
|
|Euro
|9,7632
|9,7707
|% 1,03
|
|Sterlin
|10,7888
|10,8429
|% 0,13
|
|Frank
|9,0889
|9,1436
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2260
|2,2371
|% 0,33
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|7,59
|
|Altın Gr.
|509
|509
|4,38
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.354
|3.439
|23,22
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|11,24
|
|Çeyrek
|813
|832
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,13
|
|B. Petrol
|37,24
|37,24
|-0,70
|