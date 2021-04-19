***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 15:41
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929138
BIST
17:001.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -23,10
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.383
17:008,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0226
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
17:009,7197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0472
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
17:00460,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 460,37
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:00
|FENER
|31,90
|24.484.016
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.538.274
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.660.912
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|SAYAS
|23,58
|18.126.696
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.742.217
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|72.757.793
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.150.898
|% -9,99
|
|EREGL
|18,23
|1.333.796.717
|% -0,60
|
|PETKM
|6,61
|1.209.498.531
|% 4,42
|
|GARAN
|7,07
|970.632.178
|% -2,88
|
|QUAGR
|26,34
|802.259.689
|% -9,55
|
|KRDMD
|7,30
|627.468.642
|% -1,88
|
|PETKM
|6,61
|1.209.498.531
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,88
|321.939.570
|% -0,53
|
|ODAS
|3,09
|441.611.670
|% -7,76
|
|GARAN
|7,07
|970.632.178
|% -2,88
|
|MAKTK
|3,26
|417.669.729
|% -8,17
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0771
|8,0804
|% 0,28
|
|Euro
|9,7119
|9,7197
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,2323
|11,2886
|% 0,99
|
|Frank
|8,7840
|8,8369
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1459
|2,1566
|% 0,18
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,25
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,12
|67,12
|0,35
|
Seans Raporu
17:00
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17:14AVOD
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 942, 653 adet işlem
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17:13XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 56 altında . İşlem hacmi 14, 036.00 milyon TL de
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17:13TKNSA
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 11.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 857, 244 adet işlem
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17:12OZGYO
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 691, 172 adet işlem
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17:11KFEIN
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 25.52 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 385 adet işlem