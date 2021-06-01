***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.06.2021 13:18
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939293
BIST
14:461.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
14:468,5281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0362
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
14:4610,4325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0453
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
14:46523,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,04
|Açılış
|: 523,63
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler14:46
|KONTR
|72,60
|11.598.633
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|VAKKO
|11,82
|16.313.905
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|9.328.788
|% 9,95
|
|TUCLK
|13,07
|50.743.394
|% 9,92
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|238.839.739
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|63.671.777
|% -9,87
|
|KUTPO
|33,18
|278.724.602
|% -8,14
|
|GARAN
|8,06
|882.814.940
|% 0,88
|
|THYAO
|13,21
|424.084.326
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,19
|365.818.873
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,88
|293.646.559
|% 0,25
|
|KUTPO
|33,18
|278.724.602
|% -8,14
|
|YKBNK
|2,19
|365.818.873
|% 1,86
|
|ODAS
|2,08
|238.839.739
|% -9,96
|
|GARAN
|8,06
|882.814.940
|% 0,88
|
|TSKB
|1,37
|112.329.347
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,94
|137.064.702
|% -0,51
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5272
|8,5281
|% 0,43
|
|Euro
|10,4273
|10,4325
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,0704
|12,1310
|% 0,30
|
|Frank
|9,4578
|9,5148
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2686
|2,2800
|% 0,49
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|2,46
|
|Altın Gr.
|524
|524
|3,00
|
|Cumhuriyet
|3.461
|3.513
|20,00
|
|Tam
|3.443
|3.532
|19,46
|
|Yarım
|1.664
|1.708
|9,41
|
|Çeyrek
|835
|854
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|28,24
|28,27
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,75
|7,76
|0,09
|
|B. Petrol
|70,85
|70,85
|1,54
|