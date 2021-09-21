***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2021 10:01
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964642
BIST
12:471.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
12:478,6422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0225
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
12:4710,1497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0112
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
12:47490,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,25
|Açılış
|: 490,34
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler12:47
|KTSKR
|64,25
|25.119.935
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|17.998.312
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|OYLUM
|8,87
|13.855.777
|% 8,83
|
|IHYAY
|0,80
|7.122.561
|% 8,11
|
|NUGYO
|11,91
|10.080.635
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.511.805
|% -9,85
|
|HUBVC
|10,83
|67.334.978
|% -6,72
|
|TEZOL
|17,11
|327.823.596
|% -4,63
|
|NIBAS
|9,70
|10.638.959
|% -4,53
|
|THYAO
|12,99
|615.461.459
|% 1,41
|
|GARAN
|9,18
|509.214.424
|% 1,10
|
|TEZOL
|17,11
|327.823.596
|% -4,63
|
|TUPRS
|109,00
|284.081.610
|% 1,40
|
|SISE
|8,24
|262.322.594
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,40
|209.015.877
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,78
|107.232.933
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|509.214.424
|% 1,10
|
|THYAO
|12,99
|615.461.459
|% 1,41
|
|SISE
|8,24
|262.322.594
|% 0,49
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6385
|8,6422
|% -0,26
|
|Euro
|10,1442
|10,1497
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,7814
|11,8404
|% -0,16
|
|Frank
|9,2958
|9,3518
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2952
|2,3067
|% -0,38
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|1,62
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|-6,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|-6,55
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|-3,17
|
|Çeyrek
|782
|800
|-1,58
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|74,82
|74,82
|0,90
|