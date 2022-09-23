***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 16:27
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064926
BIST
17:463.278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -17,03
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
17:4618,4178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0992
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4178
En Düşük
18,3035
17:4617,8805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1608
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8706
17:46973,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -10,65
|Açılış
|: 973,24
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler17:46
|KRPLS
|7,37
|191.416.283
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.304.818
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.626.195
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.211.940.962
|% 9,96
|
|DESA
|28,74
|17.763.962
|% 9,95
|
|OZRDN
|19,35
|30.293.038
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,11
|42.562.183
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|19.682.057
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|9.292.751
|% -9,97
|
|KZBGY
|26,04
|220.272.101
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.577.880.249
|% -0,63
|
|SASA
|61,25
|2.960.935.287
|% 5,51
|
|SAHOL
|27,14
|1.794.644.710
|% -0,44
|
|SISE
|27,08
|1.585.822.636
|% -1,60
|
|HEKTS
|50,55
|1.546.044.571
|% 9,80
|
|EKGYO
|3,98
|1.441.961.967
|% -1,24
|
|ZOREN
|4,53
|1.117.325.291
|% 6,84
|
|VAKBN
|7,62
|1.524.005.886
|% -1,68
|
|HALKB
|7,62
|1.295.685.605
|% -2,31
|
|DOHOL
|5,29
|859.184.141
|% 0,76
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4034
|18,4178
|% 0,54
|
|Euro
|17,8748
|17,8805
|% -0,89
|
|Sterlin
|20,1116
|20,2125
|% -2,11
|
|Frank
|18,7069
|18,8196
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8784
|4,9029
|% 0,56
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-26,59
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-9,15
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.663
|6.778
|16,00
|
|Yarım
|3.239
|3.304
|3,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.652
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,40
|
|B. Petrol
|86,06
|86,06
|-4,40
|
Seans Raporu
17:46
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