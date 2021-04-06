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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

06.04.2021 13:03



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36 (c) maddesi gereğince ,Şirketimizin 1 Ocak 2021 -31 Mart 2021 tarihleri itibariyle kümülatif dönemler itibariyle hazırlanmış işlem yapılan aracı kurumun ünvanı,şirket adına ilgili dönemde aracı kuruluşa ödenen komisyon tutarı,ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama ortaklık net aktif değerine oranı bilgilerini içeren tablolar ekte bulunmaktadır.

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,001
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,001
BPP (günlük)
% 0,00025
Ters Repo (O/N)
% 0,0005
Ters Repo (vadeli)
% 0,0005
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0105
Yabancı Menkul Kıymet
% 0
Kıymetli Madenler ve Taşlar
% 0,03
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
7.215
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
2.850
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
2.180
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
12.245
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
41.035.892
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,03



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923767


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FMIZP 161,70 179.287.519 % 10,00  
NTGAZ 12,43 430.090 % 10,00  
MTRKS 30,80 164.195 % 10,00  
SAYAS 38,54 128.998.213 % 9,99  
DOCO 713,30 117.292.887 % 9,99  
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Dolar 8,1508 8,1597 % 0,71  
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Sterlin 11,2319 11,2882 % 0,05  
Frank 8,6407 8,6928 % 0,31  
Riyal 2,1656 2,1765 % 0,61  
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14:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.734 5,99  
Altın Gr. 455 455 4,75  
Cumhuriyet 3.003 3.048 19,00  
Tam 2.992 3.068 21,77  
Yarım 1.446 1.484 10,53  
Çeyrek 725 742 5,26  
Gümüş.Ons 24,95 24,98 0,08  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,07  
B. Petrol 63,16 63,16 1,01  
Seans Raporu 14:41
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