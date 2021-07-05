***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36 (c) maddesi gereğince ,Şirketimizin 1 Ocak 2021 -30 Haziran 2021 tarihleri itibariyle kümülatif dönemler itibariyle hazırlanmış işlem yapılan aracı kurumun ünvanı,şirket adına ilgili dönemde aracı kuruluşa ödenen komisyon tutarı,ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama ortaklık net aktif değerine oranı bilgilerini içeren tablolar ekte bulunmaktadır.Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıGaranti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş.Hisse Senedi% 0,04Kamu Borçlanma Senetleri% 0,001Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,001BPP (günlük)% 0,00025Ters Repo (O/N)% 0,0005Ters Repo (vadeli)% 0,0005VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,0105Yabancı Menkul Kıymet% 0Kıymetli Madenler ve Taşlar% 0,03Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarHisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)7.215 2.311 9.526Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)2.850 6.103 8.953Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)2.180 1.793 3.973Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)12.245 10.207 22.452Ortalama Net Aktif Değer (TL)41.035.892 41.868.213 41.445.340Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,03 % 0,02 % 0,05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946229BIST