***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
14.10.2020 10:56
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )
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Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2020
Bildirim İçeriği
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Açıklamalar
27/05/2015 tarihinde ,29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 36/1(e) maddesi uyarınca Menkul
Kıymet Yatırım Ortaklıklarının çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin, ödeme yapılan kişinin ünvanı ve ödeme tutarı ile birlikte
ödemenin yapılmasını takip eden 3 iş günü içinde KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu getirilmiştir. Şirketimizce 12.10.2020 tarihinde personele yapılan
ikramiye ödemeleri ile ilgili bilgilere ekteki tabloda yer verilmiştir.
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Ödeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)
GENEL MÜDÜR İKRAMİYE 29.579,34
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ İKRAMİYE 22.506,12
MÜFETTİŞ İKRAMİYE 13.320,04
UZMAN İKRAMİYE 12.922,8
DİĞER İKRAMİYE 9.895,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881455
BIST
12:191.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:197,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9550
En Düşük
7,9010
12:199,3313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0254
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:19485,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,74
|Açılış
|: 485,29
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:19
|ESEN
|12,43
|751.605
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.447.032
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.239.912
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|967.026
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.449.017
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.808.623
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,74
|516.388.732
|% -2,49
|
|SISE
|6,79
|464.930.373
|% 0,74
|
|GARAN
|7,10
|425.390.449
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,65
|380.604.041
|% 0,55
|
|ODAS
|3,56
|358.304.648
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,92
|354.322.033
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,74
|516.388.732
|% -2,49
|
|TSKB
|1,18
|198.049.186
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,65
|380.604.041
|% 0,55
|
|ODAS
|3,56
|358.304.648
|% 0,28
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9500
|7,9550
|% 0,45
|
|Euro
|9,3266
|9,3313
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,2520
|10,3035
|% 0,38
|
|Frank
|8,6537
|8,7058
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1134
|2,1240
|% 0,41
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|5,35
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.195
|3.274
|19,04
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|9,21
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,61
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,15
|