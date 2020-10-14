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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler

14.10.2020 10:56
GÜNCEL HABERLER



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )

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Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2020
Bildirim İçeriği

Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler

Açıklamalar

27/05/2015 tarihinde ,29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 36/1(e) maddesi uyarınca Menkul  
Kıymet Yatırım Ortaklıklarının çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin, ödeme yapılan kişinin ünvanı ve ödeme tutarı ile birlikte 
 
ödemenin yapılmasını takip eden 3 iş günü içinde KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu getirilmiştir. Şirketimizce 12.10.2020 tarihinde personele yapılan
ikramiye ödemeleri ile ilgili bilgilere ekteki tabloda yer verilmiştir.

Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Ödeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)
GENEL MÜDÜR İKRAMİYE 29.579,34
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ İKRAMİYE 22.506,12
MÜFETTİŞ İKRAMİYE 13.320,04
UZMAN İKRAMİYE 12.922,8
DİĞER İKRAMİYE 9.895,03




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881455


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Altın Gr. 485 485 3,71  
Cumhuriyet 3.191 3.239 6,00  
Tam 3.195 3.274 19,04  
Yarım 1.544 1.584 9,21  
Çeyrek 775 792 4,61  
Gümüş.Ons 24,17 24,19 0,03  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 0,05  
B. Petrol 42,59 42,59 0,15  
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