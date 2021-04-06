Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

06.04.2021 13:03



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulunun III-48.5 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 19.ve 36-ç maddeleri gereğince,şirketimizin 1 Ocak 2021- 31 Mart 2021  tarihleri itibariyle kümülatif dönemler halinde hazırlanan, işlem yapılan portföy yönetim şirketinin ünvanı, ödenen komisyon tutarı ,ortalama net aktif değer ve ortalama net aktif  değerinin ödenen komisyon tutarına oranı bilgilerini içeren tablo ekte bulunmaktadır.

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
82243
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
T. Garanti Bankası A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
5006
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
41035892
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,213



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923768


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:231.426
Değişim :  -1,14% |  -16,50
Açılış :  1.443  
Önceki Kapanış :  1.442  
En Yüksek
1.445 En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler14:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 161,70 173.650.962 % 10,00  
MTRKS 30,80 158.035 % 10,00  
NTGAZ 12,43 427.145 % 10,00  
JANTS 994,00 198.273.358 % 9,99  
SAYAS 38,54 126.406.436 % 9,99  
daha fazla
14:23 Alış Satış %  
Dolar 8,1384 8,1415 % 0,49  
Euro 9,6108 9,6209 % 0,31  
Sterlin 11,2297 11,2860 % 0,03  
Frank 8,6409 8,6929 % 0,31  
Riyal 2,1645 2,1754 % 0,55  
daha fazla
14:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 6,72  
Altın Gr. 454 454 3,91  
Cumhuriyet 3.005 3.051 22,00  
Tam 2.989 3.064 18,23  
Yarım 1.444 1.482 8,82  
Çeyrek 724 741 4,41  
Gümüş.Ons 24,96 25,01 0,10  
Gümüş Gr. 6,55 6,55 0,07  
B. Petrol 62,82 62,82 0,67  
Seans Raporu 14:23
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru