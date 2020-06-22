***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.06.2020 13:55
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi
15:56115.320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 1.708,23
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
15:566,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
15:567,6980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0449
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
15:56386,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,98
|Açılış
|: 386,86
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|7,70
|18.889.740
|% 10,00
|
|RTALB
|35,72
|85.719.884
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,17
|37.625.592
|% 9,95
|
|GLRYH
|15,36
|30.075.638
|% 9,95
|
|GLBMD
|5,09
|779.278
|% 9,94
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|TSGYO
|3,41
|19.866.990
|% -6,83
|
|GSRAY
|3,03
|283.158.912
|% -6,77
|
|SNPAM
|7,38
|15.154.640
|% -6,35
|
|NIBAS
|9,02
|17.062.262
|% -5,85
|
|GARAN
|8,56
|1.870.154.337
|% 2,76
|
|VAKBN
|5,43
|1.481.664.375
|% 2,84
|
|HALKB
|6,48
|1.140.492.164
|% 6,06
|
|THYAO
|12,72
|1.039.981.639
|% 1,60
|
|AKBNK
|6,16
|854.779.264
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,89
|622.532.255
|% 2,16
|
|VAKBN
|5,43
|1.481.664.375
|% 2,84
|
|GARAN
|8,56
|1.870.154.337
|% 2,76
|
|KRDMD
|2,95
|597.611.409
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,45
|442.029.967
|% 2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4719
|8,5144
|% 0,52
|
|Frank
|7,1799
|7,2231
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8209
|1,8300
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|12,00
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.520
|33,40
|
|Tam
|2.572
|2.584
|32,30
|
|Yarım
|1.253
|1.264
|16,70
|
|Çeyrek
|629
|633
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,96
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,07
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,22
|
Seans Raporu
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