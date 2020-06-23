***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 22/07/2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 23.06.2020Genel Kurul Tarihi 22.07.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.4 - Bağımsız denetim raporunun okunması.5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.7 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 3.638.883,06TL dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi,fon,mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 3.456.938,91TLnet dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere (a)875.000TL nakit olarak, 2.500.000TL şirket özkaynaklarını güçlendirmek ve küçük yatırımcı yararlarının orta vadede korunmasını sağlamak amacıyla bedelsiz pay olarak pay sahiplerine kar payı dağıtılması,(b)Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) Ek-1 Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.3.maddesiyle uyumlu olarak yönetim kurulu üyelerine 70.000TLkar payı dağıtılması ve dağıtım esasları hususunda yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesi,(c)Pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması,(d)Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi"şeklindeki yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması8 - Yönetim kurulu üyeliği adaylığı genel kurula önerilen kişiler hakkında Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği (II-17.1)'nin EK-1'inin 1.3.1/c maddesi gereğince bilgi sunulması.9 - Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi.10 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması.11 - Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve ücretinin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.13 - Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2020 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 10.000.-TL ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 4.6.2. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında bilgi verilmesi.16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 TOPLANTI İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 3 invitation22072020.pdf - İlan MetniEk Açıklamalark AçıklamalarGaranti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 23/06/2020 tarihli ,2020-06 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında ,22 Haziran 2020 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 22 Temmuz 2020 tarihinde, saat 11.00'de Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852472BIST