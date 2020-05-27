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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

27.05.2020 10:48
GÜNCEL HABERLER



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı 5.000 368.000 8,27 0,89
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 17.000 402.220 9,04 0,98
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 8.000 327.200 7,35 0,8
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 6.000 480.900 10,81 1,17
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 100.000 246.000 5,53 0,6
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,65% |  1.697,06
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Önceki Kapanış :  103.024  
En Yüksek
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103.798
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCTL 21,30 10.622.544 % 9,96  
YAPRK 12,26 8.158.366 % 9,96  
PNSUT 21,04 35.799.504 % 9,93  
AVOD 3,77 117.866.469 % 9,91  
YONGA 21,42 28.917 % 9,85  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2738 8,3153 % 0,35  
Frank 6,9328 6,9746 % 0,29  
Riyal 1,7913 1,8003 % 0,75  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 -3,25  
Altın Gr. 372 372 3,41  
Cumhuriyet 2.406 2.438 7,90  
Tam 2.477 2.502 8,30  
Yarım 1.209 1.223 3,90  
Çeyrek 604 612 2,60  
Gümüş.Ons 17,02 17,07 -0,08  
Gümüş Gr. 3,70 3,71 0,02  
B. Petrol 35,48 35,48 -0,69  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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