***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
27.05.2020 10:48
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı 5.000 368.000 8,27 0,89
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 17.000 402.220 9,04 0,98
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 8.000 327.200 7,35 0,8
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 6.000 480.900 10,81 1,17
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 100.000 246.000 5,53 0,6
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
10:55104.721
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.697,06
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
10:556,7675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0422
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7779
En Düşük
6,6969
10:557,4263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0355
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4297
En Düşük
7,3528
10:55371,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,76
|Açılış
|: 371,38
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|ALCTL
|21,30
|10.622.544
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.158.366
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|35.799.504
|% 9,93
|
|AVOD
|3,77
|117.866.469
|% 9,91
|
|YONGA
|21,42
|28.917
|% 9,85
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|RTALB
|28,02
|23.581.726
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|28.493
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.208.184
|% -9,94
|
|TACTR
|5,85
|699.999
|% -9,86
|
|THYAO
|11,78
|386.926.446
|% 5,08
|
|GARAN
|7,60
|311.465.375
|% 0,80
|
|TUPRS
|81,50
|125.263.634
|% 1,68
|
|ASELS
|29,56
|119.387.080
|% 0,96
|
|AVOD
|3,77
|117.866.469
|% 9,91
|
|EKGYO
|1,40
|66.908.739
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,22
|97.811.617
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,52
|110.521.373
|% 2,44
|
|GARAN
|7,60
|311.465.375
|% 0,80
|
|GUSGR
|3,37
|111.414.082
|% 2,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2738
|8,3153
|% 0,35
|
|Frank
|6,9328
|6,9746
|% 0,29
|
|Riyal
|1,7913
|1,8003
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-3,25
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.438
|7,90
|
|Tam
|2.477
|2.502
|8,30
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|3,90
|
|Çeyrek
|604
|612
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,07
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|0,02
|
|B. Petrol
|35,48
|35,48
|-0,69
|