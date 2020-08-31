***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 5.000 79,56 78,75 393.750 7,27 0,97İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıÜLKER ÜLKER BİSKÜVİ 10.080 26,52 23,16 233.452,8 4,31 0,58Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 3.260 80,87 83 270.580 5 0,67Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGLI EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 63.380 8,49 8,88 562.814,4 10,4 1,39Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımARCLK ARÇELİK A.Ş. 15.000 16,71 21,62 324.300 5,99 0,8Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretBIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 8.080 69,67 69,8 563.984 10,42 1,39Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 24.080 11,28 11 264.880 4,89 0,65HaberleşmeTCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 17.290 16,21 14,5 250.705 4,63 0,62TTKOM TURK TELEKOMİKASYON A.Ş. 33.250 8,16 6,94 230.755 4,26 0,57DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK AKBANK T.A.Ş. 151.000 5,52 5,01 756.510 13,97 1,87YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 126.760 2,57 2,05 259.858 4,8 0,64Sigorta ŞirketleriANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 31.540 8,61 7,32 230.872,8 4,27 0,57Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriKCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 32.540 15,24 15,46 503.068,4 9,29 1,24SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 42.920 6,28 6,14 263.528,8 4,87 0,65Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarISMEN IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.700 7,19 8,08 304.616 5,63 0,75Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,3758 2 1.500.000 1 1,6 2.401.817,25 10,94 5,94TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,1234 12 1.500.000 1 1 1.506.464,37 6,86 3,72TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 14/07/2021 TRSMGTI72110 6,5231 4 1.440.000 1 1,01 1.460.997,93 6,65 3,61Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuTRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,88 61.279,62 0,28 0,15TRT090621T18 21/06/2021 TRT090621T18 0 0 10.000.000 0,91 0,91 9.104.634 41,47 22,51ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY1020 200 1.493.460BİST-30 KISA F_XU0301020 265 3.307.200D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIXS1508914691 XS1508914691 2,75 2 500.000 1,01 1,01 3.703.693,44 16,87 9,16XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 500.000 1,02 1,02 3.715.545,8 16,93 9,18E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.158.847,45 2.158.847,45 100 5,35REPO/TERS REPO 31/08/2020 TRT140623T19 10,15 4.000.000 4.003.336,99 91,53 9,91REPO/TERS REPO 31/08/2020 TRT170221T12 8 360.000 360.236,71 8,24 0,89REPO/TERS REPO 31/08/2020 TRB091220T11 5 10.000 10.004,11 0,23 0,02TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 31/08/2020 10,15 3.000.000 3.042.805,48 46,42 7,52TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 01/10/2020 11,86 2.500.000 2.509.358,31 38,29 6,2TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 29/09/2020 12,25 1.000.000 1.002.095,72 15,29 2,48ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ40.454.792,38 % 100 % 101,85B. HAZIR DEĞERLER9.875,65 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar9.875,65 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.213.630,59 % 100 % 3,06a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.213.630,59 % 100 % 3,06Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.956.935,96 % 100 -% 4,93a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.956.935,96 % 100 -% 4,93NET VARLIK DEĞERİ39.721.362,66 % 100 % 100Pay Sayısı35.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1349İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama28/08/2020 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871751BIST