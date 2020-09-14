***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocaklığı 5.000 385.500 7,13 0,95İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 33.830 270.640 5,01 0,67Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 3.260 264.386 4,89 0,65Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 63.380 579.927 10,73 1,43Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 16.510 288.925 5,34 0,71Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 8.080 559.944 10,35 1,38Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 50.540 478.347,8 8,84 1,18DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 277.760 1.002.778 18,55 2,47Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 31.540 234.026,8 4,33 0,58Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 209.120 1.040.292,4 19,24 2,56Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 37.700 301.977 5,59 0,74Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 4.440.000 5.395.246,69 24,28 13,3Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 10.070.000 9.225.715,51 41,51 22,75Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY1020 200 1.516.560BİST-30 KISA F_XU0301020 265 3.289.312,5D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 1.000.000 7.602.951,29 34,21 18,75E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.161.459,8 2.161.459,8 100 5,33REPO/TERS REPO 4.230.000 4.233.849,86 100 10,45TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 6.500.000 6.531.549,11 100 16,1ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ40.557.516,26 % 100 % 102,35B. HAZIR DEĞERLER2.623,76 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar2.623,76 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.166.857,61 % 100 % 2,94a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.166.857,61 % 100 % 2,94Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-2.102.369,54 % 100 -% 5,3a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-2.102.369,54 % 100 -% 5,3NET VARLIK DEĞERİ39.624.628,09 % 100 % 100Pay Sayısı35.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1321İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama11/09/2020 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874905BIST