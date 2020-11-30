***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriYATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 33.830 8,03 11,96 404.606,8 6,11 0,98Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 86.628 3,81 4,23 366.436,44 5,54 0,88TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 3.400 86,45 94,15 320.110 4,84 0,77Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGLI EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 63.380 8,49 11,81 748.517,8 11,31 1,8KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 93.100 3,93 5,16 480.396 7,26 1,16Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 31.390 9,29 10,6 332.734 5,03 0,8İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretBIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 4.040 69,67 69,85 282.194 4,26 0,68Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaPGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 5.550 54,67 61,7 342.435 5,17 0,83HaberleşmeTCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 34.590 15,77 15,72 543.754,8 8,21 1,31DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK AKBANK T.A.Ş. 151.000 5,52 6,38 963.380 14,55 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 126.760 2,32 2,99 379.012,4 5,73 0,91Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriKCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 35.470 16,22 18,68 662.579,6 10,01 1,6SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 44.480 6,21 6,88 306.022,4 4,61 0,74Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarISMEN IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.700 7,19 12,94 487.838 7,37 1,18Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,3758 2 1.500.000 1 1,66 2.482.001,49 11,73 5,98TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,1234 12 1.500.000 1 1 1.494.411,77 7,07 3,6TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 14/07/2021 TRSMGTI72110 6,5231 4 1.440.000 1 1,03 1.485.556,73 7,02 3,58Finansman Bonosu Hazine BonosuTRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,94 65.788,53 0,31 0,16TRT090621T18 21/06/2021 TRT090621T18 0 0 10.000.000 0,91 0,93 9.299.728 43,97 22,42ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY1220 370 2.935.691BİST-30 KISA F_XU0301220 300 4.479.000D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIXS1508914691 XS1508914691 2,75 2 500.000 101,06 1,01 2.364.820,34 11,18 5,7XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 500.000 1,02 1,02 3.958.459,36 18,72 9,54E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.145.547,37 2.145.547,37 100 5,18REPO/TERS REPO 30/11/2020 TRT201021T25 15,3 5.000.000 5.006.287,67 99,8 12,07REPO/TERS REPO 30/11/2020 TRT230222T13 10,5 10.000 10.008,63 0,2 0,02TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 25/12/2020 15,8 3.000.000 3.025.833,47 46,23 7,3TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 30/12/2020 15,8 1.000.000 1.006.021,34 15,37 2,43TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 04/01/2021 16 2.500.000 2.513.051 38,4 6,06ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.477.532,94 % 100 % 101,93B. HAZIR DEĞERLER3.694,51 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar3.694,51 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.064.603,8 % 100 % 2,62a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.064.603,8 % 100 % 2,62Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.854.358,81 % 100 -% 4,56a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.854.358,81 % 100 -% 4,56NET VARLIK DEĞERİ40.691.472,44 % 100 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0851İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama27/11/2020 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890499BIST