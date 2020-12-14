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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

14.12.2020 11:21


Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 13.220 287.138,4 4,12 0,69
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 33.830 464.485,9 6,67 1,11
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 90.028 760.048,12 10,91 1,81
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 156.480 1.405.092,2 20,18 3,35
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 4.040 283.406 4,07 0,69
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 5.550 351.592,5 5,05 0,84
Haberleşme
Haberleşme 34.590 530.956,5 7,62 1,27
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 277.760 1.333.090 19,14 3,18
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 38.900 320.147 4,6 0,76
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 35.470 675.703,5 9,7 1,61
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 37.700 552.682 7,94 1,32
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil 4.440.000 5.506.203,54 25,81 13,14
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili 10.070.000 9.381.016,14 43,96 22,39
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP USDTRY F_USDTRY1220 370 2.917.376
BİST-30 KISA F_XU0301220 300 4.591.500
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND 800.000 6.450.186,58 30,23 15,39
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 2.063.480,89 2.063.480,89 100 4,92
REPO/TERS REPO 4.950.000 4.956.057,54 100 11,82
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 6.500.000 6.584.491,38 100 15,71
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
41.905.778,19 % 100 % 102,32
B. HAZIR DEĞERLER
6.558,04 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
6.558,04 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.027.979,23 % 100 % 2,51
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
1.027.979,23 % 100 % 2,51
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-1.986.315,3 % 100 -% 4,85
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.986.315,3 % 100 -% 4,85
NET VARLIK DEĞERİ
40.954.000,16 % 100 % 100
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0921


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

11/12/2020 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892979


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VERTU 10,67 27.369.183 % 10,00  
UZERB 46,46 282.198 % 9,99  
MZHLD 22,92 268.256 % 9,98  
SELGD 4,96 1.212.422 % 9,98  
CASA 133,50 144.848 % 9,97  
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Dolar 7,8858 7,8926 % 0,64  
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Sterlin 10,5578 10,6108 % 2,09  
Frank 8,8838 8,9373 % 1,14  
Riyal 2,1000 2,1106 % 0,74  
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12:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 -10,39  
Altın Gr. 466 466 2,03  
Cumhuriyet 3.082 3.129 -2,00  
Tam 3.071 3.149 -1,72  
Yarım 1.484 1.523 -0,83  
Çeyrek 745 762 -0,42  
Gümüş.Ons 23,81 23,84 -0,13  
Gümüş Gr. 6,06 6,06 0,02  
B. Petrol 50,39 50,39 0,41  
Seans Raporu 12:41
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