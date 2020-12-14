***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 13.220 287.138,4 4,12 0,69Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 33.830 464.485,9 6,67 1,11Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 90.028 760.048,12 10,91 1,81Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 156.480 1.405.092,2 20,18 3,35Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 4.040 283.406 4,07 0,69Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 5.550 351.592,5 5,05 0,84HaberleşmeHaberleşme 34.590 530.956,5 7,62 1,27DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 277.760 1.333.090 19,14 3,18Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 38.900 320.147 4,6 0,76Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 35.470 675.703,5 9,7 1,61Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 37.700 552.682 7,94 1,32Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 4.440.000 5.506.203,54 25,81 13,14Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 10.070.000 9.381.016,14 43,96 22,39Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY1220 370 2.917.376BİST-30 KISA F_XU0301220 300 4.591.500D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 800.000 6.450.186,58 30,23 15,39E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.063.480,89 2.063.480,89 100 4,92REPO/TERS REPO 4.950.000 4.956.057,54 100 11,82TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 6.500.000 6.584.491,38 100 15,71ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.905.778,19 % 100 % 102,32B. HAZIR DEĞERLER6.558,04 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar6.558,04 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.027.979,23 % 100 % 2,51a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.027.979,23 % 100 % 2,51Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.986.315,3 % 100 -% 4,85a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.986.315,3 % 100 -% 4,85NET VARLIK DEĞERİ40.954.000,16 % 100 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0921İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama11/12/2020 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892979BIST