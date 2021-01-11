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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

11.01.2021 11:52



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 7.300 191.406 3,14 0,4
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 4.300 482.460 7,91 1,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 9.600 181.248 2,97 0,38
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 83.500 805.905 13,21 1,68
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 8.500 304.640 4,99 0,61
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 2.300 175.720 2,88 0,37
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 4.450 513.875 8,42 1,07
Haberleşme
Haberleşme 49.000 660.625 10,83 1,38
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 170.500 1.270.640 20,83 2,65
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 18.000 180.720 2,96 0,38
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 73.500 964.055 15,82 2,01
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 10.000 178.900 2,93 0,37
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Bilişim 3.500 189.525 3,11 0,4
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil 4.440.000 5.569.454,21 26,42 11,61
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili 10.070.000 9.491.828,79 45,02 19,78
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP USDTRY F_USDTRY0221 370 2.773.594
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND 800.000 6.020.478,65 28,56 12,55
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 3.873.560,17 3.873.560,17 100 8,07
REPO/TERS REPO 10.320.000 10.334.841,2 100 21,54
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 6.550.000 6.589.934,59 100 13,74
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
47.979.816,61 % 100 % 116,75
B. HAZIR DEĞERLER
8.885,92 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
8.885,92 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.094.471,51 % 100 % 2,66
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
1.094.471,51 % 100 % 2,66
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-7.987.161,68 % 100 -% 19,43
a) Takasa Borçlar
-6.068.009,04 % 75,97 -% 14,77
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.919.152,64 % 24,03 -% 4,66
NET VARLIK DEĞERİ
41.096.012,36 % 100 % 100
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0959


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

08/01/2021 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899587


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 88,55 16.958.453 % 10,00  
TURGG 146,30 55.713.945 % 10,00  
KONYA 1.324,40 42.082.813 % 10,00  
CASA 121,00 277.090 % 10,00  
EMNIS 38,50 360.707 % 10,00  
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Dolar 7,4506 7,4564 % 1,13  
Euro 9,0816 9,0877 % 0,69  
Sterlin 10,0359 10,0862 % 0,65  
Frank 8,3646 8,4150 % 0,83  
Riyal 1,9811 1,9910 % 1,11  
daha fazla
11:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.851 2,38  
Altın Gr. 443 443 4,69  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.926 3.000 -23,66  
Yarım 1.414 1.451 -11,44  
Çeyrek 709 726 -5,72  
Gümüş.Ons 25,11 25,15 -0,17  
Gümüş Gr. 6,02 6,02 0,02  
B. Petrol 55,48 55,48 -0,51  
Seans Raporu 11:59
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