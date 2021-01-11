***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 7.300 191.406 3,14 0,4Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 4.300 482.460 7,91 1,01Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 9.600 181.248 2,97 0,38Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 83.500 805.905 13,21 1,68Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 8.500 304.640 4,99 0,61Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 2.300 175.720 2,88 0,37Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 4.450 513.875 8,42 1,07HaberleşmeHaberleşme 49.000 660.625 10,83 1,38DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 170.500 1.270.640 20,83 2,65Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 18.000 180.720 2,96 0,38Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 73.500 964.055 15,82 2,01Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 10.000 178.900 2,93 0,37Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimBilişim 3.500 189.525 3,11 0,4SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 4.440.000 5.569.454,21 26,42 11,61Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 10.070.000 9.491.828,79 45,02 19,78Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY0221 370 2.773.594D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 800.000 6.020.478,65 28,56 12,55E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 3.873.560,17 3.873.560,17 100 8,07REPO/TERS REPO 10.320.000 10.334.841,2 100 21,54TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 6.550.000 6.589.934,59 100 13,74ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ47.979.816,61 % 100 % 116,75B. HAZIR DEĞERLER8.885,92 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar8.885,92 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.094.471,51 % 100 % 2,66a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.094.471,51 % 100 % 2,66Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-7.987.161,68 % 100 -% 19,43a) Takasa Borçlar-6.068.009,04 % 75,97 -% 14,77b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.919.152,64 % 24,03 -% 4,66NET VARLIK DEĞERİ41.096.012,36 % 100 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0959İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama08/01/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899587BIST