***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocağı 8.249 161.515,42 3,51 0,39İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 2.100 158.550 3,45 0,38Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 10.138 361.360,2 7,87 0,87Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 75.344 710.321,38 15,47 1,71Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 4.499 134.880,02 2,94 0,32Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 8.000 102.320 2,23 0,25Perakende TicaretPerakende Ticaret 4.088 222.237,29 4,84 0,53Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 1.861 136.690,45 2,98 0,33HaberleşmeHaberleşme 64.240 725.151 15,79 1,74DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 89.322 575.233,68 12,53 1,38Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 18.743 153.317,74 3,34 0,37Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 70.748 992.763,66 21,62 2,38Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 7.499 157.479 3,43 0,38Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 5.800.000 6.999.008,22 31,2 16,81Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 10.070.000 9.668.602,47 43,1 23,22Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 800.000 5.766.689,4 25,7 13,85E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 533.019,8 533.019,8 100 1,28REPO/TERS REPO 7.050.000 7.059.799,35 100 16,95TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 6.921.000 7.019.997,42 100 16,86ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.638.936,5 % 100 % 102,16B. HAZIR DEĞERLER6.196,06 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar6.196,06 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)992.307,57 % 100 % 2,43a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar992.307,57 % 100 % 2,43Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.879.003,09 % 100 -% 4,61a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.879.003,09 % 100 -% 4,61NET VARLIK DEĞERİ40.758.437,04 % 100 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0869İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama19/02/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911326BIST