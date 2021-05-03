***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
03.05.2021 16:03
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 3.100 73,98 78,85 244.435 6,23 0,57
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM PETKİM PETRO KİMYA HOLDİNG A.Ş. 31.000 9,09 6,71 208.010 5,3 0,49
GOODY GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 19.000 7,21 7,53 143.070 3,64 0,34
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 27.245 14,75 19,04 518.744,8 13,21 1,22
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.000 6,4 7,16 214.800 5,47 0,5
CEMTS ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7.500 15,38 14,67 110.025 2,8 0,26
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3.500 54,47 54 188.125 4,79 0,44
ARCLK ARÇELİK A.Ş. 4.000 35,1 34,38 137.520 3,5 0,32
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FBRİKASI A.Ş. 3.000 33,8 29,84 89.520 2,28 0,21
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 11.000 11,04 11,44 125.840 3,21 0,3
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 7.925 71,7 65 515.125 13,12 1,21
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 4.363 41,14 36,3 158.376,9 4,03 0,37
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma 1,04 1.414.313,41 9,35 3,32
TRSKCTF22312 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24/02/2023 TRSKCTF22312 3,125 8 1.320.000 1 1,04 1.368.201,67 9,04 3,21
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,82 57.069,29 0,38 0,13
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1508914691 XS1508914691 2,75 2 300.000 1,01 1,04 2.560.586,56 16,92 6
XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 300.000 1,02 1,01 2.501.947,38 16,53 5,87
US900123BY51 US900123BY51 2,5625 2 200.000 1,01 1,02 1.683.964,53 11,13 3,95
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 969.961,81 969.961,81 100 2,27
REPO/TERS REPO 03/05/2021 TRT110226T13 19,4 15.000.000 15.023.917,81 97,72 35,22
REPO/TERS REPO 03/05/2021 TRT090621T18 14,2 350.000 350.408,49 2,28 0,82
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 26/05/2021 19,25 2.650.000 2.693.066,41 37,13 6,31
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 07/05/2021 19,25 1.380.000 1.399.630,22 19,29 3,28
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 18/05/2021 19,4 3.120.000 3.161.293,86 43,58 7,41
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
42.656.160,15 % 100 % 102,15
B. HAZIR DEĞERLER
3.780,29 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
3.780,29 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
918.972,36 % 100 % 2,2
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
918.972,36 % 100 % 2,2
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-1.820.882,42 % 100 -% 4,36
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.820.882,42 % 100 -% 4,36
NET VARLIK DEĞERİ
41.758.030,38 % 100 % 100
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1135
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
30/04/2021 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934135
BIST