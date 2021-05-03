***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıCCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 3.100 73,98 78,85 244.435 6,23 0,57Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM PETKİM PETRO KİMYA HOLDİNG A.Ş. 31.000 9,09 6,71 208.010 5,3 0,49GOODY GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 19.000 7,21 7,53 143.070 3,64 0,34Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 27.245 14,75 19,04 518.744,8 13,21 1,22KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.000 6,4 7,16 214.800 5,47 0,5CEMTS ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7.500 15,38 14,67 110.025 2,8 0,26Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımVESBE VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3.500 54,47 54 188.125 4,79 0,44ARCLK ARÇELİK A.Ş. 4.000 35,1 34,38 137.520 3,5 0,32TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FBRİKASI A.Ş. 3.000 33,8 29,84 89.520 2,28 0,21Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUAKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 11.000 11,04 11,44 125.840 3,21 0,3İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretBIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 7.925 71,7 65 515.125 13,12 1,21MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 4.363 41,14 36,3 158.376,9 4,03 0,37Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma 1,04 1.414.313,41 9,35 3,32TRSKCTF22312 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24/02/2023 TRSKCTF22312 3,125 8 1.320.000 1 1,04 1.368.201,67 9,04 3,21Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuTRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,82 57.069,29 0,38 0,13ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIXS1508914691 XS1508914691 2,75 2 300.000 1,01 1,04 2.560.586,56 16,92 6XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 300.000 1,02 1,01 2.501.947,38 16,53 5,87US900123BY51 US900123BY51 2,5625 2 200.000 1,01 1,02 1.683.964,53 11,13 3,95E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 969.961,81 969.961,81 100 2,27REPO/TERS REPO 03/05/2021 TRT110226T13 19,4 15.000.000 15.023.917,81 97,72 35,22REPO/TERS REPO 03/05/2021 TRT090621T18 14,2 350.000 350.408,49 2,28 0,82TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 26/05/2021 19,25 2.650.000 2.693.066,41 37,13 6,31TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 07/05/2021 19,25 1.380.000 1.399.630,22 19,29 3,28TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 18/05/2021 19,4 3.120.000 3.161.293,86 43,58 7,41ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ42.656.160,15 % 100 % 102,15B. HAZIR DEĞERLER3.780,29 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar3.780,29 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)918.972,36 % 100 % 2,2a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar918.972,36 % 100 % 2,2Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.820.882,42 % 100 -% 4,36a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.820.882,42 % 100 -% 4,36NET VARLIK DEĞERİ41.758.030,38 % 100 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1135İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama30/04/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934135BIST