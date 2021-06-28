***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
28.06.2021 11:38
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 1.350 73,98 80 108.000 2,92 0,25
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
MAVI MAVİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş. 1.000 56,5 56,7 56.700 1,54 0,13
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 1.820 94,42 98,35 178.997 4,85 0,41
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 10.045 14,75 18,14 182.216,3 4,93 0,42
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25.000 6,4 6,81 170.250 4,61 0,39
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK ARÇELİK A.Ş. 6.080 34,07 29,54 179.603,2 4,86 0,42
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FBRİKASI A.Ş. 3.750 33,38 30,24 113.400 3,07 0,26
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 3.125 71,7 62,05 193.906,25 5,25 0,45
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 3.363 41,14 32,92 110.709,96 3 0,26
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 7.900 14,04 14,28 112.812 3,06 0,26
Haberleşme
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 16.000 8,67 7 112.000 3,03 0,26
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. 11.600 15,6 17,04 197.664 5,35 0,46
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 85.000 2,15 2,21 187.850 5,09 0,43
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 35.000 5,46 5,34 186.900 5,06 0,43
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 36.000 5,34 5,22 187.920 5,09 0,43
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 9.873 21,49 18,78 185.414,94 5,02 0,43
SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 46.000 7,94 7,84 360.640 9,77 0,83
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 4.300 24,26 26,2 112.660 3,05 0,26
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 42.000 8,93 9,23 387.660 10,5 0,9
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.100 16,36 14,18 100.678 2,73 0,23
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
LKMNH LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM TAAHHÜT 13.000 9,15 9,16 119.080 3,23 0,28
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SN.TİC.A.Ş. 9.800 15,43 15,03 147.294 3,99 0,34
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSENSA22315 ENERJİSA 21/02/2023 TRSENSA22315 5,0736 4 1.570.000 1 1,01 1.597.922,01 10,34 3,69
TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,2358 12 1.500.000 1 1,06 1.596.110,91 10,23 3,69
TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 14/07/2021 TRSMGTI72110 5,9017 4 1.440.000 1 1,04 1.508.839,17 9,67 3,49
TRFTBTF22221 TEB FİNANSMAN A.Ş. 24/02/2022 TRFTBTF22221 5,1335 4 830.000 1 1,01 845.201,87 5,42 1,95
TRSOPAS22319 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17/02/2023 TRSOPAS22319 5,0744 4 1.360.000 1 1,02 1.389.608,5 8,91 3,21
TRSKCTF22312 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24/02/2023 TRSKCTF22312 5,1251 8 1.320.000 1 1,01 1.343.471,57 8,61 3,11
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,84 58.879,59 0,38 0,14
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP USDTRY F_USDTRY0821 30 271.290
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1508914691 XS1508914691 2,75 2 300.000 1,01 1,04 2.730.319,16 17,41 6,31
XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 300.000 1,01 1,04 2.732.042,45 17,51 6,31
US900123BY51 US900123BY51 2,5625 2 200.000 1 1,03 1.797.357,03 11,52 4,15
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 983.897,58 983.897,58 100 2,29
REPO/TERS REPO 28/06/2021 TRT230222T13 19,05 15.000.000 15.023.486,3 96,71 34,72
REPO/TERS REPO 28/06/2021 TRT201021T25 16 510.000 510.670,68 3,29 1,18
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 12/07/2021 19,35 2.725.000 2.772.497,53 37,19 6,41
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 01/07/2021 19,15 3.673.000 3.682.627,77 49,4 8,51
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 01/07/2021 19,15 997.000 999.613,36 13,41 2,31
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
43.264.901,13 % 102,02
B. HAZIR DEĞERLER
3.387,35 % 0
a) Kasa
b) Bankalar
3.387,35 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
880.038,19 % 2,08
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
880.038,19 % 2,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-1.740.596,95 -% 4,1
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.740.596,95 -% 4,1
NET VARLIK DEĞERİ
42.407.729,72 % 100 % 100
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1308
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
25/06/2021 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944413
BIST