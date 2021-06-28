***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıCCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 1.350 73,98 80 108.000 2,92 0,25Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriMAVI MAVİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş. 1.000 56,5 56,7 56.700 1,54 0,13Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 1.820 94,42 98,35 178.997 4,85 0,41Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 10.045 14,75 18,14 182.216,3 4,93 0,42KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25.000 6,4 6,81 170.250 4,61 0,39Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımARCLK ARÇELİK A.Ş. 6.080 34,07 29,54 179.603,2 4,86 0,42TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FBRİKASI A.Ş. 3.750 33,38 30,24 113.400 3,07 0,26Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretBIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 3.125 71,7 62,05 193.906,25 5,25 0,45MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 3.363 41,14 32,92 110.709,96 3 0,26Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 7.900 14,04 14,28 112.812 3,06 0,26HaberleşmeTTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 16.000 8,67 7 112.000 3,03 0,26TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. 11.600 15,6 17,04 197.664 5,35 0,46DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 85.000 2,15 2,21 187.850 5,09 0,43AKBNK AKBANK T.A.Ş. 35.000 5,46 5,34 186.900 5,06 0,43ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 36.000 5,34 5,22 187.920 5,09 0,43Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriKCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 9.873 21,49 18,78 185.414,94 5,02 0,43SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 46.000 7,94 7,84 360.640 9,77 0,83TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 4.300 24,26 26,2 112.660 3,05 0,26SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 42.000 8,93 9,23 387.660 10,5 0,9Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarISMEN IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.100 16,36 14,18 100.678 2,73 0,23Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriLKMNH LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM TAAHHÜT 13.000 9,15 9,16 119.080 3,23 0,28SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS ASELSAN ELEKTRONİK SN.TİC.A.Ş. 9.800 15,43 15,03 147.294 3,99 0,34DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSENSA22315 ENERJİSA 21/02/2023 TRSENSA22315 5,0736 4 1.570.000 1 1,01 1.597.922,01 10,34 3,69TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,2358 12 1.500.000 1 1,06 1.596.110,91 10,23 3,69TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 14/07/2021 TRSMGTI72110 5,9017 4 1.440.000 1 1,04 1.508.839,17 9,67 3,49TRFTBTF22221 TEB FİNANSMAN A.Ş. 24/02/2022 TRFTBTF22221 5,1335 4 830.000 1 1,01 845.201,87 5,42 1,95TRSOPAS22319 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17/02/2023 TRSOPAS22319 5,0744 4 1.360.000 1 1,02 1.389.608,5 8,91 3,21TRSKCTF22312 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24/02/2023 TRSKCTF22312 5,1251 8 1.320.000 1 1,01 1.343.471,57 8,61 3,11Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuTRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,84 58.879,59 0,38 0,14ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP USDTRY F_USDTRY0821 30 271.290GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIXS1508914691 XS1508914691 2,75 2 300.000 1,01 1,04 2.730.319,16 17,41 6,31XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 300.000 1,01 1,04 2.732.042,45 17,51 6,31US900123BY51 US900123BY51 2,5625 2 200.000 1 1,03 1.797.357,03 11,52 4,15E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 983.897,58 983.897,58 100 2,29REPO/TERS REPO 28/06/2021 TRT230222T13 19,05 15.000.000 15.023.486,3 96,71 34,72REPO/TERS REPO 28/06/2021 TRT201021T25 16 510.000 510.670,68 3,29 1,18TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 12/07/2021 19,35 2.725.000 2.772.497,53 37,19 6,41TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 01/07/2021 19,15 3.673.000 3.682.627,77 49,4 8,51TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 01/07/2021 19,15 997.000 999.613,36 13,41 2,31ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ43.264.901,13 % 102,02B. HAZIR DEĞERLER3.387,35 % 0a) Kasab) Bankalar3.387,35 % 0c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)880.038,19 % 2,08a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar880.038,19 % 2,08Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.740.596,95 -% 4,1a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.740.596,95 -% 4,1NET VARLIK DEĞERİ42.407.729,72 % 100 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1308İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama25/06/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944413BIST