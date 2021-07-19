***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 1.350 108.810 2,97 0,25Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 1.000 55.000 1,5 0,13Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.820 172.445 4,71 0,4Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 35.045 366.314,5 10 0,86Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 9.830 318.693,6 8,7 0,75Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 6.488 307.310,75 8,39 0,72Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 7.900 103.332 2,82 0,24HaberleşmeHaberleşme 27.600 283.112 7,73 0,66DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 156.000 566.100 15,46 1,34Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 102.173 1.026.112 28,02 2,4Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 7.100 93.081 2,54 0,22Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriTıbbi ve Diğer Sağlık 13.000 120.380 3,29 0,28SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 9.800 141.708 3,87 0,33DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 6.580.000 6.802.074,97 48,59 15,93Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 70.000 59.440,63 0,43 0,14Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 800.000 7.136.243 50,98 16,71E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.492.627,35 2.492.627,35 100 5,84REPO/TERS REPO 15.000.000 15.023.424,66 100 35,18TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.470.000 7.524.693,88 100 17,62ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ42.700.903,34 % 100 % 102,79B. HAZIR DEĞERLER10.631,35 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar10.631,35 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)581.082,24 % 0 % 1,4a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar581.082,24 % 100 % 1,4Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.750.580,67 % 100 -% 4,21a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.750.580,67 % 100 -% 4,21NET VARLIK DEĞERİ41.542.036,26 % 100 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1077İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama16/07/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951581BIST