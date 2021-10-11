***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 461.982 2.730.407,5 7,78 6,47Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 105.174 2.603.757,33 7,41 6,17Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve 4.330.991,82 12,33 10,26Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 442.243 5.110.804,33 14,55 12,1Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 57.780 2.810.454,42 8 6,66Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 22.213 1.223.413,16 3,48 2,9Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 149.163 2.101.706,67 5,98 4,98HaberleşmeHaberleşme 228.915 2.109.358,56 6,01 5DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.316.705 4.235.127,99 12,06 10,03Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 772.196 6.669.073,56 18,99 15,79Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 56.399 760.258,52 2,16 1,8Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriTıbbi ve Diğer Sağlık 19.130 211.386,5 0,6 0,5SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 14.429 227.545,33 0,65 0,54DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVİOP XU0 F_XU0301021 2.315 1.507,25 34.892.837,5GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 5.966.872,7 5.966.872,7 100 14,13REPO/TERS REPO 1.130.000 1.131.664,3 100 2,67ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ42.222.822,69 % 100 % 101,65B. HAZIR DEĞERLER4.225,06 % 100 % 0a) Kasab) Bankalar4.225,06 % 100 % 0c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)3.865.807,35 % 100 % 9,31a) Takastan Alacaklar3.313.744,71 % 100 % 7,98b) Diğer Alacaklar552.062,64 % 100 % 1,33Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-4.553.535,36 % 100 -% 10,96a) Takasa Borçlar-3.324.900 % 100 -% 8b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.228.635,36 % 100 -% 2,96NET VARLIK DEĞERİ41.539.319,74Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1077İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama08/10/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969422BIST