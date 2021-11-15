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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

15.11.2021 13:38
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı 68.000 2.456.450 7,57 5,8
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 28.500 815.100 2,51 1,92
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 63.639 4.127.808,38 12,71 9,72
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 306.000 3.516.120 10,83 8,28
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 43.631 1.858.691,3 5,72 4,38
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
Elektirik Gaz Su 170.000 1.402.380 4,32 3,3
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 55.000 3.397.200 10,46 8
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 134.000 2.387.880 7,35 5,62
Haberleşme
Haberleşme 149.000 2.073.190 6,39 4,88
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 980.000 5.819.800 17,92 13,7
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 186.000 2.888.280 8,9 6,8
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 99.429 1.726.087,44 5,32 4,06
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP XU0 F_XU0301021 2.005 1.806 36.210.300
VİOP XAUUSD F_XAUUSD1221 225 1.863,35 4.155.014,29
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 4.078.551,29
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESCAR 25,34 55.453.942 % 9,98  
ELITE 19,72 98.830.432 % 9,98  
BASGZ 15,67 579.395.018 % 9,96  
DOBUR 136,00 11.487.104 % 9,94  
DIRIT 4,89 570.712 % 9,89  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 10,2864 10,3059 % 2,47  
Euro 11,6708 11,6871 % 2,19  
Sterlin 13,7906 13,8597 % 2,56  
Frank 11,0479 11,1144 % 2,06  
Riyal 2,7387 2,7524 % 2,41  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 -5,23  
Altın Gr. 618 618 15,56  
Cumhuriyet 4.071 4.133 106,00  
Tam 4.051 4.153 105,97  
Yarım 1.958 2.009 51,27  
Çeyrek 982 1.004 25,63  
Gümüş.Ons 24,97 24,99 -0,11  
Gümüş Gr. 8,28 8,28 0,16  
B. Petrol 82,00 82,00 -0,05  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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