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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi

20.08.2021 09:49



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )

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Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2016
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

              Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.08.2021 tarihli ve 2021-13 sayılı toplantısında
Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının karşılaştırma ölçütleri/eşik değerleri VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 8. maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması  gereğince ortaklığımızın portföyün  eşik değerinin  aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesi kararı için Kurula 20/08/2021 tarihinde  başvurulmuştur.
 
 
EŞİK DEĞER VE YATIRIM STRATEJİSİ
     
ESKİ ŞEKİL:
      
Portföyün Eşik Değeri:
BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi + %1  
Portföyün yatırım stratejisi:
Portföy net aktif değeri esas alınarak, portföyde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
    GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YATIRIM SINIRLAMALARI

    Vadeli (TL) /Katılma  Hesabı (TL)
    0%-10%

    Kamu ve/veya Özel  Sektör Borçlanma Araçları
    0%-100%

    Kamu ve/veya Özel  Sektör Kira Sertifikası
    0%-100%

    Yabancı Kamu ve/veya  Özel Sektör Borçlanma Araçları (Eurobond)
    0%-20%

    Pay Senedi
    0%-100%

    Ters Repo
    0%-100%

    Takasbank Borsa Para  Piyasası
    0%-20%

    Repo
    0%-10%

    Borsa Yatırım Fonu,  Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu
    0%-20%

    Yabancı Ortaklık  Payı
    0%-20%

    Altın ve Diğer  Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Olarak İhraç Edilen Sermaye  Piyasası Araçları
    0%-20%

    İpotek ve Varlık  Teminatlı Menkul Kıymetler
    0%-25%

 
Azami yatırım tutarını belirleyen üst limitleri aşmayacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borsalardan portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli maden, faiz, finansal endeksler veya sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikalar, borsa dışından ise riskten korunma amacıyla dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.
 
Yatırım kuruluşu ve ortaklık varantları ile yatırım kuruluşu sertifikalarına yapılan yatırımların toplamı net aktif değerin %10'unu aşamaz. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile yatırım kuruluşu sertifikalarının toplamı ise net aktif değerin %5'ini aşamaz.
 
Kamuya açıklanan son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan öz kaynak tutarının %20'sine kadar kredi kullanabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak suretiyle sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bono ihraç edebilir. 
Portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç bedellerinin %10'una kadar borsa dışında repo yapılabilir.
Net aktif değerin %10'una kadar borsa dışında ters repo sözleşmelerine yatırım yapabilir.
Borsa dışı repo-ters repo sözleşmelerine taraf olunması durumunda, en geç sözleşme tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu KAP'ta açıklanır.
Portföydeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı net aktif değeri aşamaz.
%99 güven aralığında 250 iş günü gözlem süresi ve bir günlük elde tutma süresinde ölçülen portföy mutlak riske maruz değerinin (RMD) portföyün net aktif değerine oranı %1,5'i geçemez.
      
YENİ ŞEKİL:
Portföyün Eşik Değeri: BIST TLREF Endeks Getirisi
Portföyün yatırım stratejisi:
Portföy net aktif değeri esas alınarak, portföyde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
    GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YATIRIM SINIRLAMALARI

    Vadeli/Katılma  Hesabı
    0%-10%

    Kamu ve/veya Özel  Sektör Borçlanma Araçları
    0%-100%

    Kamu ve/veya Özel  Sektör Kira Sertifikası
    0%-100%

    Yabancı Kamu ve/veya  Özel Sektör Borçlanma Araçları
    0%-80%

    Pay Senedi
    0%-100%

    Ters Repo
    0%-100%

    Takasbank Borsa Para  Piyasası
    0%-20%

    Repo
    0%-10%

    Borsa Yatırım Fonu,  Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu
    0%-20%

    Yabancı Ortaklık  Payı
    0%-80%

    Altın ve Diğer  Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Olarak İhraç Edilen Sermaye  Piyasası Araçları
    0%-20%

    İpotek ve Varlık  Teminatlı Menkul Kıymetler
    0%-25%

 
Azami yatırım tutarını belirleyen üst limitleri aşmayacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borsalardan portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli maden, faiz, finansal endeksler veya sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikalar, borsa dışından ise riskten korunma amacıyla dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.
Döviz, kıymetli maden, faiz, finansal endeksler veya sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç yatırımını fon toplam değeri kadar kullanılabilir.
 
Yatırım kuruluşu ve ortaklık varantları ile yatırım kuruluşu sertifikalarına yapılan yatırımların toplamı net aktif değerin %10'unu aşamaz. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile yatırım kuruluşu sertifikalarının toplamı ise net aktif değerin %5'ini aşamaz.
 
Kamuya açıklanan son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan öz kaynak tutarının %20'sine kadar kredi kullanabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak suretiyle sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bono ihraç edebilir.
Portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç bedellerinin %10'una kadar borsa dışında repo yapılabilir.
 
Net aktif değerin %10'una kadar borsa dışında ters repo sözleşmelerine yatırım yapabilir.
 
Borsa dışı repo-ters repo sözleşmelerine taraf olunması durumunda, en geç sözleşme tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu KAP'ta açıklanır.
 
Portföydeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı net aktif değeri aşamaz.
 
%99 güven aralığında 250 iş günü gözlem süresi ve bir günlük elde tutma süresinde ölçülen portföy mutlak riske maruz değerinin (RMD) portföyün net aktif değerine oranı %5'i geçemez.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959594


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