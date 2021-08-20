***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKarşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya DeğiştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.12.2016Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.08.2021 tarihli ve 2021-13 sayılı toplantısındaMenkul kıymet yatırım ortaklıklarının karşılaştırma ölçütleri/eşik değerleri VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 8. maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması gereğince ortaklığımızın portföyün eşik değerinin aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesi kararı için Kurula 20/08/2021 tarihinde başvurulmuştur.EŞİK DEĞER VE YATIRIM STRATEJİSİESKİ ŞEKİL:Portföyün Eşik Değeri:BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi + %1Portföyün yatırım stratejisi:Portföy net aktif değeri esas alınarak, portföyde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YATIRIM SINIRLAMALARIVadeli (TL) /Katılma Hesabı (TL)0%-10%Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları0%-100%Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikası0%-100%Yabancı Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları (Eurobond)0%-20%Pay Senedi0%-100%Ters Repo0%-100%Takasbank Borsa Para Piyasası0%-20%Repo0%-10%Borsa Yatırım Fonu, Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu0%-20%Yabancı Ortaklık Payı0%-20%Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Olarak İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları0%-20%İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler0%-25%Azami yatırım tutarını belirleyen üst limitleri aşmayacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borsalardan portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli maden, faiz, finansal endeksler veya sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikalar, borsa dışından ise riskten korunma amacıyla dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.Yatırım kuruluşu ve ortaklık varantları ile yatırım kuruluşu sertifikalarına yapılan yatırımların toplamı net aktif değerin %10'unu aşamaz. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile yatırım kuruluşu sertifikalarının toplamı ise net aktif değerin %5'ini aşamaz.Kamuya açıklanan son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan öz kaynak tutarının %20'sine kadar kredi kullanabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak suretiyle sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bono ihraç edebilir.Portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç bedellerinin %10'una kadar borsa dışında repo yapılabilir.Net aktif değerin %10'una kadar borsa dışında ters repo sözleşmelerine yatırım yapabilir.Borsa dışı repo-ters repo sözleşmelerine taraf olunması durumunda, en geç sözleşme tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu KAP'ta açıklanır.Portföydeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı net aktif değeri aşamaz.%99 güven aralığında 250 iş günü gözlem süresi ve bir günlük elde tutma süresinde ölçülen portföy mutlak riske maruz değerinin (RMD) portföyün net aktif değerine oranı %1,5'i geçemez.YENİ ŞEKİL:Portföyün Eşik Değeri: BIST TLREF Endeks GetirisiPortföyün yatırım stratejisi:Portföy net aktif değeri esas alınarak, portföyde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YATIRIM SINIRLAMALARIVadeli/Katılma Hesabı0%-10%Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları0%-100%Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikası0%-100%Yabancı Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları0%-80%Pay Senedi0%-100%Ters Repo0%-100%Takasbank Borsa Para Piyasası0%-20%Repo0%-10%Borsa Yatırım Fonu, Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu0%-20%Yabancı Ortaklık Payı0%-80%Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Olarak İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları0%-20%İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler0%-25%Azami yatırım tutarını belirleyen üst limitleri aşmayacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borsalardan portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli maden, faiz, finansal endeksler veya sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikalar, borsa dışından ise riskten korunma amacıyla dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.Döviz, kıymetli maden, faiz, finansal endeksler veya sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç yatırımını fon toplam değeri kadar kullanılabilir.Yatırım kuruluşu ve ortaklık varantları ile yatırım kuruluşu sertifikalarına yapılan yatırımların toplamı net aktif değerin %10'unu aşamaz. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile yatırım kuruluşu sertifikalarının toplamı ise net aktif değerin %5'ini aşamaz.Kamuya açıklanan son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan öz kaynak tutarının %20'sine kadar kredi kullanabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak suretiyle sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bono ihraç edebilir.Portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç bedellerinin %10'una kadar borsa dışında repo yapılabilir.Net aktif değerin %10'una kadar borsa dışında ters repo sözleşmelerine yatırım yapabilir.Borsa dışı repo-ters repo sözleşmelerine taraf olunması durumunda, en geç sözleşme tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu KAP'ta açıklanır.Portföydeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı net aktif değeri aşamaz.%99 güven aralığında 250 iş günü gözlem süresi ve bir günlük elde tutma süresinde ölçülen portföy mutlak riske maruz değerinin (RMD) portföyün net aktif değerine oranı %5'i geçemez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959594BIST