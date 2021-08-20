***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
20.08.2021 09:49
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )
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Türkçe
Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2016
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.08.2021 tarihli ve 2021-13 sayılı toplantısında
Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının karşılaştırma ölçütleri/eşik değerleri VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 8. maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması gereğince ortaklığımızın portföyün eşik değerinin aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesi kararı için Kurula 20/08/2021 tarihinde başvurulmuştur.
EŞİK DEĞER VE YATIRIM STRATEJİSİ
ESKİ ŞEKİL:
Portföyün Eşik Değeri:
BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi + %1
Portföyün yatırım stratejisi:
Portföy net aktif değeri esas alınarak, portföyde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YATIRIM SINIRLAMALARI
Vadeli (TL) /Katılma Hesabı (TL)
0%-10%
Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları
0%-100%
Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikası
0%-100%
Yabancı Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları (Eurobond)
0%-20%
Pay Senedi
0%-100%
Ters Repo
0%-100%
Takasbank Borsa Para Piyasası
0%-20%
Repo
0%-10%
Borsa Yatırım Fonu, Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu
0%-20%
Yabancı Ortaklık Payı
0%-20%
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Olarak İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları
0%-20%
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0%-25%
Azami yatırım tutarını belirleyen üst limitleri aşmayacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borsalardan portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli maden, faiz, finansal endeksler veya sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikalar, borsa dışından ise riskten korunma amacıyla dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.
Yatırım kuruluşu ve ortaklık varantları ile yatırım kuruluşu sertifikalarına yapılan yatırımların toplamı net aktif değerin %10'unu aşamaz. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile yatırım kuruluşu sertifikalarının toplamı ise net aktif değerin %5'ini aşamaz.
Kamuya açıklanan son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan öz kaynak tutarının %20'sine kadar kredi kullanabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak suretiyle sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bono ihraç edebilir.
Portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç bedellerinin %10'una kadar borsa dışında repo yapılabilir.
Net aktif değerin %10'una kadar borsa dışında ters repo sözleşmelerine yatırım yapabilir.
Borsa dışı repo-ters repo sözleşmelerine taraf olunması durumunda, en geç sözleşme tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu KAP'ta açıklanır.
Portföydeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı net aktif değeri aşamaz.
%99 güven aralığında 250 iş günü gözlem süresi ve bir günlük elde tutma süresinde ölçülen portföy mutlak riske maruz değerinin (RMD) portföyün net aktif değerine oranı %1,5'i geçemez.
YENİ ŞEKİL:
Portföyün Eşik Değeri: BIST TLREF Endeks Getirisi
Portföyün yatırım stratejisi:
Portföy net aktif değeri esas alınarak, portföyde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YATIRIM SINIRLAMALARI
Vadeli/Katılma Hesabı
0%-10%
Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları
0%-100%
Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikası
0%-100%
Yabancı Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları
0%-80%
Pay Senedi
0%-100%
Ters Repo
0%-100%
Takasbank Borsa Para Piyasası
0%-20%
Repo
0%-10%
Borsa Yatırım Fonu, Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu
0%-20%
Yabancı Ortaklık Payı
0%-80%
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Olarak İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları
0%-20%
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0%-25%
Azami yatırım tutarını belirleyen üst limitleri aşmayacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borsalardan portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli maden, faiz, finansal endeksler veya sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikalar, borsa dışından ise riskten korunma amacıyla dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.
Döviz, kıymetli maden, faiz, finansal endeksler veya sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç yatırımını fon toplam değeri kadar kullanılabilir.
Yatırım kuruluşu ve ortaklık varantları ile yatırım kuruluşu sertifikalarına yapılan yatırımların toplamı net aktif değerin %10'unu aşamaz. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile yatırım kuruluşu sertifikalarının toplamı ise net aktif değerin %5'ini aşamaz.
Kamuya açıklanan son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan öz kaynak tutarının %20'sine kadar kredi kullanabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak suretiyle sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bono ihraç edebilir.
Portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç bedellerinin %10'una kadar borsa dışında repo yapılabilir.
Net aktif değerin %10'una kadar borsa dışında ters repo sözleşmelerine yatırım yapabilir.
Borsa dışı repo-ters repo sözleşmelerine taraf olunması durumunda, en geç sözleşme tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu KAP'ta açıklanır.
Portföydeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı net aktif değeri aşamaz.
%99 güven aralığında 250 iş günü gözlem süresi ve bir günlük elde tutma süresinde ölçülen portföy mutlak riske maruz değerinin (RMD) portföyün net aktif değerine oranı %5'i geçemez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959594
BIST