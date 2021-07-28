***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulumuzun 11.06.2021 tarih ve 2021-07 sayılı toplantısında Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Tanör ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Vekili Utku Ergüder veya Yönetim Kurulu Üyesi Dündar Dayı ’dan herhangi birinin şirket kaşe veya ünvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952193BIST