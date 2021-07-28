***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
28.07.2021 10:09
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulumuzun 11.06.2021 tarih ve 2021-07 sayılı toplantısında Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Tanör ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Vekili Utku Ergüder veya Yönetim Kurulu Üyesi Dündar Dayı ’dan herhangi birinin şirket kaşe veya ünvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952193
BIST
12:551.367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,79
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.359
12:558,5593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5431
12:5510,1196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
12:55495,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 494,98
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler12:53
|EDATA
|12,44
|24.157.502
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.733.620
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|76.267.830
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,88
|70.705
|% 7,48
|
|RALYH
|4,15
|6.549.852
|% 6,68
|
|YAYLA
|4,82
|72.241.226
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,55
|10.566.335
|% -3,81
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|UFUK
|13,90
|695
|% -2,80
|
|IZFAS
|5,49
|3.290.827
|% -2,66
|
|GARAN
|8,24
|291.473.543
|% 0,49
|
|THYAO
|12,52
|257.107.531
|% -0,24
|
|KRDMD
|7,52
|251.042.269
|% 0,40
|
|EREGL
|18,58
|228.824.691
|% 0,54
|
|PETKM
|5,56
|218.938.472
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,29
|160.637.308
|% 0,88
|
|DOHOL
|2,55
|103.062.291
|% 0,00
|
|KARSN
|4,00
|161.179.374
|% 1,27
|
|PETKM
|5,56
|218.938.472
|% -0,36
|
|GARAN
|8,24
|291.473.543
|% 0,49
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5575
|8,5608
|% 0,02
|
|Euro
|10,1160
|10,1212
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,8424
|11,9018
|% -0,02
|
|Frank
|9,3242
|9,3804
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2748
|2,2862
|% -0,02
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|0,16
|
|Altın Gr.
|495
|496
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-5,00
|
|Tam
|3.271
|3.354
|-4,30
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|-2,08
|
|Çeyrek
|793
|811
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|74,11
|74,11
|0,59
|