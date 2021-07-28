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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

28.07.2021 10:09


rulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Piraye Erdem, Osman Nezihi Alptürk Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Osman Nezihi Alptürk, Piraye Erdem, Hasan Hüsnü Güzelöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Osman Nezihi Alptürk, Piraye Erdem Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Piraye Erdem, Utku Ergüder, Dündar Dayı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Operasyonel Risk ve İç Kontrol Komitesi Mehmet Reha Tanör, Ali Akın Ekmekci Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952194


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