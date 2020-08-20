***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2020 12:25
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 19.08.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870303
BIST
13:411.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,76
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
13:417,2991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,3490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3277
En Düşük
7,2632
13:418,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0129
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,6931
En Düşük
8,6034
13:41453,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,68
|Açılış
|: 453,20
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KENT
|2.244,10
|4.382.727
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|948.631
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|218.851
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|8.276.987
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.190.752
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.087.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|24.888
|% -9,95
|
|ARTI
|2,68
|2.074.468
|% -9,76
|
|ROYAL
|2,43
|807.439
|% -8,65
|
|PETKM
|4,43
|2.122.589.601
|% 4,73
|
|TUPRS
|87,40
|1.721.231.903
|% 1,69
|
|RTALB
|59,65
|486.184.459
|% 2,49
|
|TCELL
|15,39
|400.568.669
|% 0,92
|
|KRDMD
|2,99
|369.813.300
|% 2,05
|
|PETKM
|4,43
|2.122.589.601
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,04
|271.467.494
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,81
|347.916.251
|% 6,04
|
|KRDMD
|2,99
|369.813.300
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,17
|176.994.636
|% -0,46
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2924
|7,2991
|% 0,14
|
|Euro
|8,6334
|8,6513
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,5850
|9,6331
|% 0,62
|
|Frank
|8,0004
|8,0486
|% 0,78
|
|Riyal
|1,9467
|1,9564
|% 0,40
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|454
|454
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-89,00
|
|Tam
|3.002
|3.079
|-82,04
|
|Yarım
|1.451
|1.489
|-39,69
|
|Çeyrek
|728
|745
|-19,84
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|