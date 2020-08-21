***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.08.2020 12:13
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 20.08.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870572
BIST
15:271.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,34
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.117
15:277,3250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:278,6276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:27452,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,45
|Açılış
|: 452,50
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:27
|GARFA
|12,32
|16.255.735
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.010.134
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.753.259
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,52
|4.513.431.194
|% -2,80
|
|TUPRS
|90,25
|3.384.784.767
|% -1,90
|
|GARAN
|7,17
|1.298.999.553
|% 0,42
|
|AKBNK
|5,09
|807.765.460
|% 0,20
|
|RTALB
|55,50
|741.827.694
|% 5,92
|
|PETKM
|4,52
|4.513.431.194
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,16
|515.976.507
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,91
|609.718.060
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,00
|402.391.908
|% -1,48
|
|GARAN
|7,17
|1.298.999.553
|% 0,42
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3214
|7,3250
|% 0,38
|
|Euro
|8,6175
|8,6276
|% -0,36
|
|Sterlin
|9,5558
|9,6037
|% -0,63
|
|Frank
|7,9776
|8,0257
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9432
|1,9530
|% 0,15
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-22,60
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-11,67
|
|Cumhuriyet
|2.960
|3.004
|-75,00
|
|Tam
|2.942
|3.018
|-77,08
|
|Yarım
|1.422
|1.460
|-37,28
|
|Çeyrek
|713
|730
|-18,64
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,31
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|-0,54
|