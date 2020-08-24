***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2020 12:24
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 21.08.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870838
BIST
12:491.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,21
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
12:497,3652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0290
|Açılış
|: 7,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3683
En Düşük
7,2756
12:498,7236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0847
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7257
En Düşük
8,5516
12:49461,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,72
|Açılış
|: 461,54
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler12:46
|EMKEL
|3,30
|8.642.953
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.478
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.951.483
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|4.994.060
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|534.958
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|308.127
|% -9,97
|
|MZHLD
|14,10
|139.632
|% -9,67
|
|ROYAL
|2,21
|223.999
|% -9,43
|
|DIRIT
|2,06
|6.563
|% -8,44
|
|FADE
|4,68
|7.394.990
|% -6,59
|
|PETKM
|4,13
|1.357.430.717
|% -1,43
|
|TUPRS
|84,50
|631.822.792
|% 1,93
|
|GUSGR
|6,28
|351.740.304
|% 4,15
|
|ZOREN
|2,61
|330.096.437
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,96
|289.974.801
|% 0,51
|
|PETKM
|4,13
|1.357.430.717
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,96
|289.974.801
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,61
|330.096.437
|% -0,38
|
|GSRAY
|2,86
|244.849.723
|% 7,52
|
|KRDMD
|3,04
|201.327.844
|% 0,00
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3655
|7,3684
|% 0,44
|
|Euro
|8,7180
|8,7210
|% 0,95
|
|Sterlin
|9,6420
|9,6903
|% 0,70
|
|Frank
|8,0692
|8,1178
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% 0,41
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|6,97
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,38
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.059
|3.136
|19,00
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|9,19
|
|Çeyrek
|742
|759
|4,59
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,82
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,03
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|