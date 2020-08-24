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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.08.2020 12:24
GÜNCEL HABERLER



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 21.08.2020 tarihinde pay başına net  aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870838


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EMKEL 3,30 8.642.953 % 10,00  
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TKURU 96,90 2.951.483 % 9,99  
CRDFA 6,28 4.994.060 % 9,98  
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Riyal 1,9582 1,9680 % 0,41  
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Altın Ons 1.947 1.948 6,97  
Altın Gr. 461 461 3,38  
Cumhuriyet 3.071 3.117 -18,00  
Tam 3.059 3.136 19,00  
Yarım 1.478 1.517 9,19  
Çeyrek 742 759 4,59  
Gümüş.Ons 26,78 26,82 0,03  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,03  
B. Petrol 45,25 45,25 0,32  
Seans Raporu 12:46
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