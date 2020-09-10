***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2020 10:22
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 09.09.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874335
BIST
11:401.097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.096
11:407,4874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:408,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0278
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:40468,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 468,74
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:40
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.802.228
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|CRDFA
|5,47
|16.584.953
|% -7,45
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|EUYO
|2,00
|13.531.367
|% -6,98
|
|ARENA
|35,56
|22.903.247
|% -6,52
|
|PETKM
|4,33
|1.483.152.955
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,85
|803.481.123
|% -1,38
|
|TUPRS
|81,90
|502.002.582
|% -3,48
|
|TSPOR
|7,20
|378.195.305
|% 0,56
|
|RTALB
|55,35
|326.598.960
|% 6,65
|
|PETKM
|4,33
|1.483.152.955
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,85
|803.481.123
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,51
|307.530.432
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,52
|242.687.754
|% 4,11
|
|AKENR
|2,03
|211.759.685
|% -1,46
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4850
|7,4874
|% 0,03
|
|Euro
|8,8615
|8,8656
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,7148
|9,7635
|% 0,06
|
|Frank
|8,2013
|8,2507
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% -0,06
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|0,57
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-4,00
|
|Tam
|3.089
|3.167
|-0,41
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|-0,20
|
|Çeyrek
|749
|766
|-0,09
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,02
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,43
|40,43
|-0,36
|