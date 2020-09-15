***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2020 10:12
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 14.09.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875059
BIST
10:401.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:407,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:408,9071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0195
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:40472,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,88
|Açılış
|: 472,66
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:40
|CRFSA
|12,32
|2.612.850
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|828.999
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|40.123.006
|% -9,99
|
|LKMNH
|11,66
|39.833.729
|% -9,96
|
|RODRG
|3,50
|233.713
|% -8,62
|
|TSPOR
|5,02
|14.150.669
|% -8,39
|
|KRDMD
|3,12
|352.883.201
|% -0,95
|
|SISE
|6,40
|195.046.273
|% -0,47
|
|VAKKO
|6,26
|90.541.349
|% 1,13
|
|SKBNK
|1,46
|72.602.818
|% 0,69
|
|BIMAS
|71,50
|69.961.088
|% 1,71
|
|KRDMD
|3,12
|352.883.201
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,46
|72.602.818
|% 0,69
|
|IHLAS
|1,07
|50.887.656
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,84
|65.342.301
|% 0,55
|
|SISE
|6,40
|195.046.273
|% -0,47
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4914
|7,4941
|% 0,13
|
|Euro
|8,9002
|8,9071
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,5911
|9,6392
|% 0,08
|
|Frank
|8,2295
|8,2791
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9896
|1,9996
|% 0,03
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|4,96
|
|Altın Gr.
|473
|473
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|39,42
|39,42
|-0,19
|